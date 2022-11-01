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Ермак обсудил с Беном Аффлеком поддержку Украины в мире

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак и актер Бен Аффлек (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор в режиме видеосвязи с американским киноактером и режиссером Беном Аффлеком.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Ермак поблагодарил его за поддержку Украины, которая уже более восьми месяцев защищает свою свободу и независимость в войне с российскими оккупантами.

Руководитель Офиса главы государства также подчеркнул, что сегодня очень важно сохранять высокий уровень внимания всего мира к происходящему в нашей стране. В частности, этому могут способствовать известные личности, добившиеся успеха благодаря своему таланту и популярные во всех частях света.

Ермак обсудил с Беном Аффлеком пути еще большей поддержки Украины и ее граждан во время этих тяжелых испытаний.

Он также пригласил актера и режиссера по возможности посетить Украину.

Напомним, ранее мы писали, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли была во Львове по приглашению Андрея Ермака.

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Андрей ЕрмакБен АффлекВторжение России в Украину