Ермак обсудил с Беном Аффлеком поддержку Украины в мире

Ермак поблагодарил его за поддержку Украины, которая уже более восьми месяцев защищает свою свободу и независимость в войне с российскими оккупантами.

Руководитель Офиса главы государства также подчеркнул, что сегодня очень важно сохранять высокий уровень внимания всего мира к происходящему в нашей стране. В частности, этому могут способствовать известные личности, добившиеся успеха благодаря своему таланту и популярные во всех частях света.

Ермак обсудил с Беном Аффлеком пути еще большей поддержки Украины и ее граждан во время этих тяжелых испытаний.

Он также пригласил актера и режиссера по возможности посетить Украину.