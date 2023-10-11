"Дівчину Бонда" Куриленко атакували хейтери після того, як вона висловила співчуття Ізраїлю

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною триває вже майже тиждень. Свою думку з приводу цього висловили багато зірок. Серед них виявилася також колишня "дівчина Бонда" Ольга Куриленко. Так, вона звернулася до своїх підписників зі словами співчуття, а пізніше видалила пост через цькування хейтерів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Ольга Куриленко підтримала Ізраїль

Французька актриса і модель родом з України виклала пост зі словами підтримки Ізраїлю після нападу ХАМАС.

Проте Ольга, яка зіграла разом із Деніелом Крейгом у фільмі "Квант милосердя", швидко видалила публікацію, оскільки почала отримувати на свою адресу шквал образ.

Ольга Куриленко потрапила у скандал через підтримку Ізраїлю (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

"Я покінчила з вашою ненавистю і жагою крові. Я добра людина і ніколи не ставала на чийсь бік, хоча ви намагаєтеся сприймати мене так. Вам не вдасться. Ви не уявляєте, як я абсолютно розумію кожну сторону війни. І так, моє серце обливається кров’ю через обидві нації, які вмирають. Але ви надто злі, щоб зрозуміти, і не заслуговуєте на мою підтримку", - прокоментувала зірка.

За словами Куриленко, вона заблокує усіх, хто писатиме гнівні коментарі під постом.

Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

До слова, підтримку Ізраїлю висловили також такі зірки, як співачка Мадонна, модель Джиджи Хадід, рок-гурт U2 і Кайлі Дженнер, яка, до речі, втратила один мільйон підписників через свою публікацію.

До цього у неї було їх 400 мільйонів.