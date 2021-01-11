Под "Эпицентром" люди мерзнут в огромных очередях: видео и фото

Супермаркет "Эпицентр" угодил в скандал с началом карантина 8 января. Но этим все не закончилось. Сейчас люди в разных городах Украины не могут получить свои заказы, оформленные онлайн. Под магазинами образовываются огромные очереди, люди стоят на холоде в надежде забрать свои покупки.

Так, например, в Одессе, торговые залы "Эпицентра" прекратили свою работу. Людей просят ожидать на улице и туда им выносят заказанные товары. Судя по всему, движется все не быстро. Также есть опция сказать продавцу товар, какой нужен, и он выносит его на улицу.

В Одессе собираются очереди возле "Эпицентра" (фото: zaodessu.com.ua)

Магазины "Эпицентра" в Днепре оказались не готовы к такому наплыву клиентов. Там люди стоят в километровых очередях в надежде получить заказанный товар. Интересно, что в связи с огромным спросом на товары, все клиенты не могут получить их в указанный срок. Отмечается, что из-за большого ажиотажа, украинцы не получают товары вовремя, пишет "Наше місто".

"Покупателей не пускают в торговый зал, а онлайн-заказы выдают на улице. Но видно, что сотрудники магазина не справляются с огромным объемом работы", - пишут в издании.

В Днепре под магазинами "Эпицентра" мерзнут люди

Как сообщают очевидцы, в Киеве ситуация такая же. Километровые очереди из людей растянулись под гипермаркетами столицы. В соцсетях недовольные украинцы публикуют фотографии столпотворений возле магазинов.

В Киеве на Братиславской возле "Эпицентра" собралась огромная очередь (фото: Facebook/Владимир Грабинский)

На странице сети в Facebook возмущенные украинцы пишут свои комментарии. Люди жалуются на сервис и на то, что им приходится стоять на холоде.

Епіцентр Братиславська,11 Київ. Цілий день черги, замовлення можна чекати по 3 години і більше. При чому, незрозуміло за яким принципом видаються замовлення. Ті, які були далеко позаду, вже давно з товаром поїхали, і нші стоять. Юрба біля воріт видачі, скупчення, яка там дистанція. Команді епіцентру - ганьба. А менеджмент, по ходу, спить.

Для получения небольшого заказа пришлось простоять час на улице на холоде. Никакой заботы о покупателях. Очередь идет очень медленно.

На Григоренко очередь уже на самой улице.

Простояли полтора часа на холоде потом двадцать минут внутри! Это издевательство! Больше ничего заказывать не буду! Отвратительный сервис!

Как мы писали ранее, строительный супермаркет "Эпицентр" нашел способ работать и в новый карантин с 8 по 24 января.