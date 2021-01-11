Під "Епіцентром" люди мерзнуть у величезних чергах: відео та фото

Супермаркет "Епіцентр" потрапив у скандал з початком карантину 8 січня. Але цим все не закінчилося. Зараз люди в різних містах України не можуть отримати свої замовлення, оформлені онлайн. Під магазинами утворюються величезні черги, люди стоять на холоді в надії забрати свої покупки.
Так, наприклад, в Одесі, торгові зали "Епіцентру" припинили свою роботу. Людей просять чекати на вулиці і туди їм виносять замовлені товари. Судячи по всьому, що рухається, все не швидко. Також є опція сказати продавцю товар, який потрібен, і він виносить його на вулицю.
В Одесі збираються черги біля "Епіцентру" (фото: zaodessu.com.ua)
Магазини "Епіцентру" в Дніпрі виявилися не готові до такого напливу клієнтів. Там люди стоять у кілометрових чергах в надії отримати замовлений товар. Цікаво, що у зв'язку з величезним попитом на товари, що всі клієнти не можуть отримати їх в зазначений термін. Відзначається, що через великий ажіотаж, українці не отримують товари вчасно, пише "Наше місто".
"Покупців не пускають в торговий зал, а онлайн-замовлення видають на вулиці. Але видно, що працівники магазину не справляються з величезним обсягом роботи", - пишуть у виданні.
Дніпрі під магазинами "Епіцентру" мерзнуть люди
Як повідомляють очевидці, в Києві ситуація така ж. Кілометрові черги з людей розтягнулися під гіпермаркетами столиці. У соцмережах незадоволені українці публікують фотографії натовпу біля магазинів.
У Києві на Братиславській біля "Епіцентру" зібралася величезна черга (фото: Facebook/Володимир Грабинський)
На сторінці в мережі Facebook обурені українці пишуть свої коментарі. Люди скаржаться на сервіс і на те, що їм доводиться стояти на холоді.
Як ми писали раніше, будівельний супермаркет "Епіцентр" знайшов спосіб працювати і в новий карантин з 8 по 24 січня.