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Під "Епіцентром" люди мерзнуть у величезних чергах: відео та фото

Автор: Людмила Жукова

Супермаркет "Епіцентр" потрапив у скандал з початком карантину 8 січня. Але цим все не закінчилося. Зараз люди в різних містах України не можуть отримати свої замовлення, оформлені онлайн. Під магазинами утворюються величезні черги, люди стоять на холоді в надії забрати свої покупки.

Так, наприклад, в Одесі, торгові зали "Епіцентру" припинили свою роботу. Людей просять чекати на вулиці і туди їм виносять замовлені товари. Судячи по всьому, що рухається, все не швидко. Також є опція сказати продавцю товар, який потрібен, і він виносить його на вулицю.

В Одесі збираються черги біля "Епіцентру" (фото: zaodessu.com.ua)

Магазини "Епіцентру" в Дніпрі виявилися не готові до такого напливу клієнтів. Там люди стоять у кілометрових чергах в надії отримати замовлений товар. Цікаво, що у зв'язку з величезним попитом на товари, що всі клієнти не можуть отримати їх в зазначений термін. Відзначається, що через великий ажіотаж, українці не отримують товари вчасно, пише "Наше місто".

"Покупців не пускають в торговий зал, а онлайн-замовлення видають на вулиці. Але видно, що працівники магазину не справляються з величезним обсягом роботи", - пишуть у виданні.

Дніпрі під магазинами "Епіцентру" мерзнуть люди

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Як повідомляють очевидці, в Києві ситуація така ж. Кілометрові черги з людей розтягнулися під гіпермаркетами столиці. У соцмережах незадоволені українці публікують фотографії натовпу біля магазинів.

У Києві на Братиславській біля "Епіцентру" зібралася величезна черга (фото: Facebook/Володимир Грабинський)

На сторінці в мережі Facebook обурені українці пишуть свої коментарі. Люди скаржаться на сервіс і на те, що їм доводиться стояти на холоді.

  • Епіцентр Братиславська,11 Київ. Цілий день черги, замовлення можна чекати по 3 години і більше. При чому, незрозуміло за яким принципом видаються замовлення. Ті, які були далеко позаду, вже давно з товаром поїхали, і нші стоять. Юрба біля воріт видачі, скупчення, яка там дистанція. Команді епіцентру - ганьба. А менеджмент, по ходу, спить.
  • Для получения небольшого заказа пришлось простоять час на улице на холоде. Никакой заботы о покупателях. Очередь идет очень медленно.
  • На Григоренко очередь уже на самой улице.
  • Простояли полтора часа на холоде потом двадцать минут внутри! Это издевательство! Больше ничего заказывать не буду! Отвратительный сервис!

Як ми писали раніше, будівельний супермаркет "Епіцентр" знайшов спосіб працювати і в новий карантин з 8 по 24 січня.

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