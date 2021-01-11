Під "Епіцентром" люди мерзнуть у величезних чергах: відео та фото

"Епіцентр" працює в локдаун (фото: instagram.com/sledovatel_ua)

Супермаркет "Епіцентр" потрапив у скандал з початком карантину 8 січня. Але цим все не закінчилося. Зараз люди в різних містах України не можуть отримати свої замовлення, оформлені онлайн. Під магазинами утворюються величезні черги, люди стоять на холоді в надії забрати свої покупки.

Так, наприклад, в Одесі, торгові зали "Епіцентру" припинили свою роботу. Людей просять чекати на вулиці і туди їм виносять замовлені товари. Судячи по всьому, що рухається, все не швидко. Також є опція сказати продавцю товар, який потрібен, і він виносить його на вулицю.

В Одесі збираються черги біля "Епіцентру" (фото: zaodessu.com.ua)

Магазини "Епіцентру" в Дніпрі виявилися не готові до такого напливу клієнтів. Там люди стоять у кілометрових чергах в надії отримати замовлений товар. Цікаво, що у зв'язку з величезним попитом на товари, що всі клієнти не можуть отримати їх в зазначений термін. Відзначається, що через великий ажіотаж, українці не отримують товари вчасно, пише "Наше місто".

"Покупців не пускають в торговий зал, а онлайн-замовлення видають на вулиці. Але видно, що працівники магазину не справляються з величезним обсягом роботи", - пишуть у виданні.

Дніпрі під магазинами "Епіцентру" мерзнуть люди

Як повідомляють очевидці, в Києві ситуація така ж. Кілометрові черги з людей розтягнулися під гіпермаркетами столиці. У соцмережах незадоволені українці публікують фотографії натовпу біля магазинів.

У Києві на Братиславській біля "Епіцентру" зібралася величезна черга (фото: Facebook/Володимир Грабинський)

На сторінці в мережі Facebook обурені українці пишуть свої коментарі. Люди скаржаться на сервіс і на те, що їм доводиться стояти на холоді.

Епіцентр Братиславська,11 Київ. Цілий день черги, замовлення можна чекати по 3 години і більше. При чому, незрозуміло за яким принципом видаються замовлення. Ті, які були далеко позаду, вже давно з товаром поїхали, і нші стоять. Юрба біля воріт видачі, скупчення, яка там дистанція. Команді епіцентру - ганьба. А менеджмент, по ходу, спить.

Для получения небольшого заказа пришлось простоять час на улице на холоде. Никакой заботы о покупателях. Очередь идет очень медленно.

На Григоренко очередь уже на самой улице.

Простояли полтора часа на холоде потом двадцать минут внутри! Это издевательство! Больше ничего заказывать не буду! Отвратительный сервис!

Як ми писали раніше, будівельний супермаркет "Епіцентр" знайшов спосіб працювати і в новий карантин з 8 по 24 січня.