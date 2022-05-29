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Эпицентр снова угодил в скандал: теперь в продаже появились турникеты

Новина українською →
Киев, Воскресенье 29 мая 2022 17:14
Эпицентр снова угодил в скандал: теперь в продаже появились турникеты Эпицентр угодил в новый скандал (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В одном из киевских Эпицентров покупатели обнаружили турникеты. И самое печальное - это тот тип турникетов, которые категорически запрещено продавать и использовать.

Детали рассказал на своей странице в Facebook Остап Украинец.

Он рассказал, что в Эпицентре на Братиславской в Киеве обнаружил жалкую пародию на турникеты. Это те самые турникеты, которые все парамедики просят не приобретать.

"У меня, мягко говоря, вопросы к Эпицентру К. К тем самым, которых буквально неделю назад накрыла СБУ на торговле плитоносками и бронежилетами, которые должны были ехать на фронт бесплатно. Это горькая пародия на имитацию турникета, которую они продают. За деньги. То самое га*но, которое все парамедики в один голос просят ни делать, ни покупать, не передавать, так как оно убивает!" - рассказал Остап Украинец.

Он опубликовал фотографию этих турникетов и сообщил, что пообщался на тему этого товара с продавцами.

Эпицентр снова угодил в скандал: теперь в продаже появились турникеты

Фото: Остап Украинец

"По словам продавца, "закупили и заставили повесить, я всем говорю, чтоб не брали, поэтому за два месяца еще ни одного не продали". Хорошо, конечно, что не продали. Но они их два месяца продавали", - возмутился автор поста.

Он заподозрил, что гипермаркетом руководят какие-то диверсанты, так как скоро Эпицентр начнет продавать соломинки от чупа-чупсов и скажет, что это декомпрессионные иголки, и им за это ничего не будет.

В комментариях пользователи высказали свое возмущение и рассказали, что недавно была похожая история с Розеткой, но пользователи быстро указали на ошибку. Были привлечены специалисты и некачественные турникеты убрали.

А теми турникетами, которыми торгуют в Эпицентре, нельзя будет даже каремат перетянуть.

Напомним, ранее мы писали о том, что выяснилась правда о продаже бронежилетов в Эпицентре.

А также мы рассказывали о том, как реагировать на продажу гуманитарки или вещами для военных - пошаговая инструкция.

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