Епіцентр знову потрапив у скандал: тепер у продажу з'явилися турнікети

В одному з київських епіцентрів покупці виявили турнікети. І найсумніше - це той тип турнікетів, які категорично заборонено продавати та використовувати.

Він розповів, що в епіцентрі на Братиславській у Києві виявив жалюгідну пародію на турнікети. Це ті самі турнікети, які все парамедики просять не купувати.

"У мене, м'яко кажучи, питання до Епіцентру К. До тих самих, яких буквально тиждень тому накрила СБУ на торгівлі плитоносками та бронежилетами, які повинні були їхати на фронт безкоштовно. Це гірка пародія на імітацію турнікета, яку вони продають. За гроші. То саме ла*но, яке всі парамедики в один голос просять не робити, не купувати, не передавати, оскільки воно вбиває!" - розповів Остап Українець.

Він опублікував фотографію цих турнікетів і повідомив, що поспілкувався на тему цього товару з продавцями.

Фото: Остап Українець

"За словами продавця, "закупили та змусили повісити, я всім кажу, щоб не брали, тому за два місяці ще жодного не продали". Добре, звичайно, що не продали. Але вони їх два місяці продавали", - обурився автор поста.

Він запідозрив, що гіпермаркетом керують якісь диверсанти, оскільки скоро Епіцентр почне продавати соломинки від чупа-чупсів і скаже, що це декомпресійні голки, і їм за це нічого не буде.

У коментарях користувачі висловили своє обурення і розповіли, що недавно була схожа історія з Розеткою, але користувачі швидко вказали на помилку. Були залучені фахівці та неякісні турнікети прибрали.

А тими турнікетами, якими торгують в епіцентрі, не можна буде навіть каремат перетягнути.