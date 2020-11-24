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"Эпицентр" попал в скандал: как за 40 минут три раза пробить дно

Киев, Вторник 24 ноября 2020 18:27
"Эпицентр" попал в скандал: как за 40 минут три раза пробить дно
"Эпицентр" угодил в скандал (фото: facebook.com/LeonardGrigoryev)
Автор: Styler

В сети раскритиковали "Эпицентр" из-за очередей в карантин выходного дня

В сети раскритиковали "Эпицентр" из-за ненадлежащего отношения к клиентам в карантин выходного дня. О неприятной ситуации, которая произошла на днях, рассказал известный киевский организатор Леонард Григорьев на своей странице в Facebook.

"Эпицентр" - вы дно! Да, надо, да срочно, пришлось делать еще вчера онлайн заказ. Сегодня поехал забирать. Паркуюсь, одеваю маску, захожу в двери, холл... Очередь в холе человек 40-50 (в закрытом помещении, конечно, это лучше, чем рынок на открытом воздухе, ладно х*р с ним). Стоит парень в центре людей — температуру меряет. То есть, стоит себе в халате парень, а вокруг него люди… Дальше (как потом эти люди и сказали) нужно взять талончик. Талончик, мать его, электронной очереди. То есть, не порядок живой очереди (пришел, сказал номер заказа и тебе его вынесли, а пришел – и жди, пока его еще 20 минут будут искать по электронной очереди). Ок, иду к терминалу, и бумага в этом терминале – закончилась", - написал киевлянин.

Но на этом, как оказалось, проблемы не закончились.

"Ок, есть номер на табло (запомнил, 185). Жду еще 20 минут. Называют номер, подхожу, выдают, оплата картой.

- Назовите номер заказа!

- Что!? На*рена я вводил этот же номер заказа в терминале?

- У вас нет талончика, надо сверить.

Как за 40 минут три раза пробить дно, расскажет и покажет — Эпицентр", - в сердцах сказал Леонард.

При этом он также обратился к министру Максиму Степанову.

"А смысл в таком вот "выходном" для всех, если и дальше через ж*пу?! Дайте людям нормально работать, а не заниматься х*рней... И да, мне до ближайшего рынка 5 минут, а в "Эпицентр" - 15 минут на машине", - резюмировал Григорьев.

&quot;Эпицентр&quot; попал в скандал: как за 40 минут три раза пробить дноСкриншот поста

Отметим, что сотрудники "Эпицентра" под публикацией попросили "уточнить номер заказа, для детального рассмотрения ситуации". Но их просьба, судя по всему, осталась проигнорирована.

Тем временем в комментариях к посту юзеры указывают и на другие проблемы, которые возникают вокруг работы этого ТЦ.

"Во всю трубят, как безопасность важна, а сотрудники спокойно ходят с масками на подбородках и кашляют. Чувака в халате с термометром можно вообще назвать аниматором. Тыкает этим термометром, не всегда попадает на руку даже, а если и попадет - не смотрит на него", - написал Владислав Кудрик.

К слову, некоторые юзеры считают: "это не дно, а отражение обычной украинской реальности...".

Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители закрыли один из "Эпицентров" в Киеве, который работал в выходной.

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