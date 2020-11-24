"Епіцентр" потрапив у скандал: як за 40 хвилин три рази пробити дно

"Епіцентр" потрапив у скандал (фото: facebook.com/LeonardGrigoryev)

У мережі розкритикували "Епіцентр" через черги в карантин вихідного дня

У мережі розкритикували "Епіцентр" через неналежне ставлення до клієнтів в карантин вихідного дня. Про неприємну ситуацію, яка сталася днями, розповів відомий київський організатор Леонард Григор'єв на своїй сторінці в Facebook.

"Епіцентр" - ви дно! Так, треба, так, терміново, довелося робити ще вчора онлайн замовлення. Сьогодні поїхав забирати. Паркуюся, одягаю маску, заходжу у двері, хол... Черга в холі людей 40-50 (в закритому приміщенні, звичайно, це краще, ніж ринок на відкритому повітрі, гаразд х*р з ним). Стоїть хлопець в центрі людей — міряє температуру. Тобто, стоїть собі у халаті хлопець, а навколо нього люди... Далі (як потім ці люди й сказали) потрібно взяти талончик. Талончик, мати його, електронної черги. Тобто, не порядок живої черги (прийшов, сказав номер замовлення і тобі його винесли, а прийшов – і чекай, поки його ще 20 хвилин будуть шукати по електронній черзі). Ок, йду до терміналу, і папір у цьому терміналі – закінчився", - написав киянин.

Але на цьому, як виявилося, проблеми не закінчилися.

"Гаразд, є номер на табло (запам'ятав, 185). Чекаю ще 20 хвилин. Називають номер, підходжу, видають, оплата картою.

- Назвіть номер замовлення!

- Що?! На*рена я вводив цей же номер замовлення в терміналі?

- У вас немає талончика, треба звірити.

Як за 40 хвилин три рази пробити дно, розповість і покаже — Епіцентр", - в серцях сказав Леонард.

При цьому він також звернувся до міністра Максима Степанова.

"А сенс в такому ось "вихідному" для всіх, якщо і далі через ж*пу?! Дайте людям нормально працювати, а не займатися х*рней... І так, мені до найближчого ринку 5 хвилин, а в "Епіцентр" - 15 хвилин на машині", - резюмував Григор'єв.

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Зазначимо, що співробітники "Епіцентру" під публікацією попросили уточнити номер замовлення, для детального розгляду ситуації". Але їх прохання, судячи з усього, лишилося проігнорованим.

Тим часом у коментарях до посту юзери вказують і на інші проблеми, які виникають навколо роботи цього ТЦ.

"У всю сурмлять, як безпека важлива, а співробітники спокійно ходять з масками на підборідді та кашляють. Чувака в халаті з термометром можна взагалі назвати аніматором. Тикає цим термометром, не завжди потрапляє на руку навіть, а якщо й потрапить - не дивиться на нього", - написав Владислав Кудрик.

До речі, деякі юзери вважають: "це не дно, а зображення звичайної української реальності...".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що правоохоронці закрили один з "Епіцентрів" в Києві, який працював у вихідний.