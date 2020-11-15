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Правоохранители закрыли один из "Эпицентров" в Киеве, который работал в выходной

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 23:34
Правоохранители закрыли один из "Эпицентров" в Киеве, который работал в выходной
Фото: люди были в Эпицентре в выходной день (facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители закрыли торговый центр "Эпицентр" на улице Григоренко в Киеве, который работал несмотря на карантин выходного дня.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба в Facebook.

В субботу, 14 ноября, в Киеве 20 мобильных групп контролировали выполнение карантинных ограничений.

В "Эпицентре", который был якобы закрыт для посетителей и работал в режиме онлайн доставки по заказам, были люди.

По результатам проверки города правоохранители составили всего 60 протоколов из-за нарушение правил карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что сеть торговых центров "Эпицентр" в Киеве закрылась на карантин выходного дня. В субботу, 14 ноября, магазин по адресу Братиславская, 11 работал только для выдачи интернет-заказов.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о карантине выходного дня. После этого "Эпицентр" опубликовал сообщение, в котором объявил "72-часовую пятницу". "Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим горючее", - написали в посте.

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