Епіцентр звинуватили у продажі "крадених" бронежилетів. З'ясувалася вся правда

Торговельну мережу Епіцентр звинуватили у продажі крадених бронежилетів. Активісти виявили на полицях магазину "броніки" по 12500 грн за штуку, які зовні дуже схожі на ті, що виготовляє Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) на кошти пожертвувань і передає українській армії безкоштовно. В компанії "Епіцентр К" пояснили, чому так сталося.

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Оборонний кластер стверджує, що "броніки" однозначно їхні

У ЛОК кажуть, що перевірили бронежилети з Епіцентру і виявили, що чохли цих бронежилетів - їхнього виробництва.

ЛОК від початку вторгнення РФ визначений Міноборони, як основний координатор волонтерського руху з виробництва бронежилетів.

"Лабораторія ЛОКу проводить випробування бронеплит на відповідність ДСТУ, експерти надають консультаційну підтримку волонтерам. Крім того, ми виклали у публічний доступ лекала наших плитоносок. Тому не були певними, що це саме наша продукція. Проте вирішили перевірити", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

В ЛОК визначили, що унікальна внутрішня система ідентифікації, яку використовує компанія при виробництві бронежилетів, дозволила встановити: чохли цих бронежилетів - їхнього виробництва.

ЛОК провів розслідування і звернувся до СБУ

Наразі компетентні органи отримали дані щодо всіх контрагентів, проведена звірка відвантажень, записів камер та обліку транспортних засобів і відповідальних осіб, які приїздили для отримання продукції.

"Колектив Львівського Оборонного Кластеру вважає продаж наших плитоносок не просто шахрайством. Під час війни будь-яка торгівля гуманітарною допомогою, особливо призначеною для захисту наших військових, є актом Державної Зради!" - стверджують в ЛОК.

Фото: facebook.com/ldc.ukraine

Оборонний кластер не продає бронежилети. Їх виготовляють на пожертвування, і передають армії на безоплатній основі. На даний момент безкоштовно передано вже понад 30 тисяч бронежилетів.

"Знаючи як влаштована система співробітництва "Епіцентру" з постачальниками, дуже сподіваємося, що поважна компанія непричетна та у даному інциденті стала жертвою торговців совістю", - додали в ЛОК.

Що відповіли в Епіцентрі

В компанії заявили, що бронежилети вони не крали. Амуніція була виготовлена компанією-постачальником і доставлена в торговельну мережу.

"Бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 поставлені в мережу торговельних центрів "Епіцентр К" компанією "Група Венето", - говориться в повідомленні.

При цьому компанія "Група Венето" надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості.

"Відповідно, ТОВ "Епіцентр К" правомірно закупило сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами", - додали в Епіцентрі.

Наразі бронежилети ТЕМ1 вилучені з продажу в декількох торговельних центрах.

До того ж в Епіцентрі кажуть, що свіжі фото з виробничих приміщень "Група Венето" свідчать про те, що на території компанії можна побачити тканину для виробництва, залишки плитоносок, відходи після порізки металу на жилети.

Крім того бірки на жилетах містять інформацію та штрих-коди складської програми, яку використовують на виробництві "Групи Венето".