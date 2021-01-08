"Эпицентр" нашел способ работать в локдаун: как это происходит

Строительный супермаркет "Эпицентр" нашел способ работать и в новый карантин с 8 по 24 января. Сейчас он полностью открыт для покупателей. Работники супермаркета на входе предупреждают, что товары, которые не внесены в список первой необходимости, нужно будет оформить через онлайн-заказ. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Эпицентр нашел лазейку, как работать в локдаун (фото: РБК-Украина)

Получается, что разрешенные для продажи товары вы можете приобрести как обычно - просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн заказ, оплатить и забрать товар.

"Эпицентр" работает в локдаун (фото: РБК-Украина)

В сети украинцы высказались, что думают по этому поводу.

А разве это справедливо?

Молодцы, с любой ситуации можно найти выход.

Рынки и торговые площади ТРЦ закрылись. Почему работает Эпицентр? Опять!?

Дело не в этом, а в том что ограничения либо одни для всех, либо никаких ограничений.

Наш корреспондент побывал в "Эпицентре" на Братиславской в Киеве и рассказал, что там происходит.

"Открыт только центральный проход, в котором продаются продукты, разрешенные к продаже. Все ряды со стройматериалами закрыты ленточками и написано, что можете купить только онлайн", - рассказал корреспондент.

"Эпицентр" работает во время локдауна (фото: РБК-Украина)

Как мы ранее писали, в украинских супермаркетах оградили "запрещенку".