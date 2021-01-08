"Епіцентр" знайшов спосіб працювати в локдаун: як це відбувається

Будівельний супермаркет "Епіцентр" знайшов спосіб працювати і в новий карантин з 8 по 24 січня. Зараз він повністю відкритий для покупців. Працівники супермаркету на вході попереджають, що товари, які не внесено до списку першої необхідності, потрібно буде оформити через онлайн-замовлення.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Епіцентр знайшов лазівку, як працювати в локдаун (фото: РБК-Україна)

Виходить, що дозволені для продажу товари ви можете придбати як зазвичай - просто сплативши на касі. Інший асортимент можна вибрати в залі, скласти у візок, через працівників залу оформити як онлайн замовлення, оплатити і забрати товар.

Епіцентр працює в локдаун (фото: РБК-Україна)

У мережі українці висловилися, що думають з цього приводу.

А хіба це справедливо?

Молодці, з будь-якої ситуації можна знайти вихід.

Ринки та торгові площі ТРЦ закрилися. Чому працює Епіцентр? Знову!?

Справа не в цьому, а в тому що обмеження або одні для всіх, або ніяких обмежень.

Наш кореспонден побував в "Епіцентрі" на Братиславській у Києві і розповів, що там відбувається.

"Відкритий тільки центральний прохід, в якому продаються продукти, дозволені до продажу. Ряди з будматеріалами закриті стрічками і написано, що можете придбати тільки онлайн", - розповів кореспондент.

"Епіцентр" працює під час локдауну (фото: РБК-Україна)

Як ми раніше писали, в українських супермаркетах огородили "запрещенку".