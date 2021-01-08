ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Локдаун в действии: в украинских супермаркетах оградили "запрещенку"(фото)

Пятница 08 января 2021 11:47
Локдаун в действии: в украинских супермаркетах оградили "запрещенку"(фото)
В Украине нельзя купить в магазинах некоторые товары (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 8 января стартовал жесткий карантин. В магазинах до 24 января нельзя будет купить определенные группы товаров. Супермаркеты нашли выход, как не прятать снова продукцию на склады. Они просто заклеили лентами некоторую продукцию промышленного потребления, а также прикрепили листочки с копией постановления правительства.

Как сообщает Pavlovsky news в своем Telegram-канале, "запрещенку" можно купить только онлайн, сделав заказ на сайте определенного супермаркета.

Локдаун в действии: в украинских супермаркетах оградили &quot;запрещенку&quot;(фото)Локдаун в действии: в украинских супермаркетах оградили &quot;запрещенку&quot;(фото)В супермаркетах запрещенные к продаже продукты заклеили лентами (фото: pavlovsky.news)

Украинцы недоумевают, почему, например, можно купить продукты питания, а вот носки и батарейки - нет.

Локдаун в действии: в украинских супермаркетах оградили &quot;запрещенку&quot;(фото)Локдаун в действии: в украинских супермаркетах оградили &quot;запрещенку&quot;(фото)

Непродовольственные товары нельзя купить в магазинах (фото: Хрещатик.news)

Пользователи возмущены тем, что под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары.

Локдаун в действии: в украинских супермаркетах оградили &quot;запрещенку&quot;(фото)Украинцы не понимают, почему под запретом непродовольственные товары (фото: Facebook/Мой Обухов)

Напомним, что постановлением Кабмина в период карантина зимних каникул разрешена продажа в магазинах продуктов питания, средств гигиены и кормов для животных. Остальную продукцию необходимо заказывать онлайн.

Как мы ранее писали, в Кабмине объяснили странные запреты январского локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Животные Локдаун

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь