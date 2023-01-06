ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Епіфаній заявив, що через війну в Україні пришвидшилась реформа церковного календаря

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 06 січня 2023 22:48
Епіфаній заявив, що через війну в Україні пришвидшилась реформа церковного календаря Фото: митрополит Епіфаній (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Зміна церковного календаря в Україні почала прискорюватись після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар митрополита Епіфанія в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

За його словами, Україна давно стала на шлях реформи календаря, однак цей процес був повільний. Окрім того статистика показує, що в останній рік кількість тих, хто бажає зміни більше ніж тих, хто хоче залишитись на старому стилі.

"Ми стали на шлях реформи церковного календаря. У минулому році я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років, але у зв'язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних. Згідно з опитуванням ми бачимо, що кількість тих, хто бажає зміни можливо навіть більше ніж тих, хто хоче залишитись на старому стилі. Це стосується не тільки святкування Різдва, це стосується святкування інших церковних дат протягом року, до яких ми з вами дуже звикли, і якщо їх міняти, то ми маємо бути свідомі того, що стаємо на рейки нового календаря", - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, раніше настоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Щобільше, стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.

Читайте РБК-Україна в Google News
церковный календарь
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет