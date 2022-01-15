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Епифаний заразился коронавирусом. Глава ПЦУ будет на самоизоляции и амбулаторном лечении

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Суббота 15 января 2022 17:50
Епифаний заразился коронавирусом. Глава ПЦУ будет на самоизоляции и амбулаторном лечении Фото: Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заразился коронавирусом. Сегодня он получил подтверждение положительного теста на COVID-19.

Об этом 15 января передали в пресс-службе Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ).

Отмечается, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в прошлом году был привит от коронавируса, и прошел полный курс вакцинации.

Теперь предстоятель ПЦУ будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении.

В связи с болезнью в митрополии также сообщили, что в течение следующей недели Епифаний не будет совершать богослужения и принимать посетителей.

"Просим духовенство и верующих возносить молитвы о скором выздоровлении предстоятеля Православной Церкви Украины", - говорится в публикации.

Епифаний заразился коронавирусом. Глава ПЦУ будет на самоизоляции и амбулаторном лечении

Митрополит Епифаний (фото: pomisna.info)

В комментариях к посту в Facebook заместителя главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори о заболевании Епифания украинцы желают ему поскорее выздороветь и высказывают поддержку.

Епифаний заразился коронавирусом. Глава ПЦУ будет на самоизоляции и амбулаторном леченииЕпифаний заразился коронавирусом. Глава ПЦУ будет на самоизоляции и амбулаторном лечении

Фото: скрин комментариев facebook.com/yevstr

Напомним, недавно Епифаний в большом интервью РБК-Украина рассказал об антивакцинаторских настроениях. Также митрополит вісказался о переходе приходов в ПЦУ, ее отношениях с Московским патриархатом, осовременивании церковных обычаев и календарной реформе.

Также мы писали о том, что в декабре Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали с коронавирусом, который он перенес в легкой форме, а 30 декабря выписали из больницы.

Добавим, что весной 2020-го переболел COVID-19 и глава УПЦ МП митрополит Онуфрий.

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Епифаний ПЦУ Коронавирус
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