Епифаний заразился коронавирусом. Глава ПЦУ будет на самоизоляции и амбулаторном лечении
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заразился коронавирусом. Сегодня он получил подтверждение положительного теста на COVID-19.
Об этом 15 января передали в пресс-службе Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ).
Отмечается, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в прошлом году был привит от коронавируса, и прошел полный курс вакцинации.
Теперь предстоятель ПЦУ будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении.
В связи с болезнью в митрополии также сообщили, что в течение следующей недели Епифаний не будет совершать богослужения и принимать посетителей.
"Просим духовенство и верующих возносить молитвы о скором выздоровлении предстоятеля Православной Церкви Украины", - говорится в публикации.
Митрополит Епифаний (фото: pomisna.info)
В комментариях к посту в Facebook заместителя главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори о заболевании Епифания украинцы желают ему поскорее выздороветь и высказывают поддержку.
Фото: скрин комментариев facebook.com/yevstr
Напомним, недавно Епифаний в большом интервью РБК-Украина рассказал об антивакцинаторских настроениях. Также митрополит вісказался о переходе приходов в ПЦУ, ее отношениях с Московским патриархатом, осовременивании церковных обычаев и календарной реформе.
Также мы писали о том, что в декабре Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали с коронавирусом, который он перенес в легкой форме, а 30 декабря выписали из больницы.
Добавим, что весной 2020-го переболел COVID-19 и глава УПЦ МП митрополит Онуфрий.