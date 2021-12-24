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Вселенский патриарх Варфоломей заболел коронавирусом

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Пятница 24 декабря 2021 18:56
Вселенский патриарх Варфоломей заболел коронавирусом Фото: Патриарх Константинопольский Варфоломей (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Вселенский патриарх Варфоломей получил положительный результат теста на выявление коронавируса. Имеет легкие симптомы болезни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Skai.

Отмечается, что Варфоломей прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Сейчас он имеет легкие симптомы, впрочем, общее состояние здоровья оценивается, как хорошее. После диагностирования заболевания - Вселенский патриарх посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.

В то же время 81-летний Варфоломей поблагодарил всех, кто волнуется из-за его здоровья.

"Он призывает всех соблюдать рекомендации врачей и специалистов, а также тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать ее на благо себя и общества. По этому случаю он желает всем счастливого Рождества", - сообщают в Константинопольском патриархате.

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