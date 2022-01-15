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Епіфаній заразився на коронавірус, хоча був вакцинований

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Субота 15 січня 2022 17:50
Епіфаній заразився на коронавірус, хоча був вакцинований Фото: Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заразився на коронавірус. Сьогодні він отримав підтвердження позитивного тесту на COVID-19.

Про це 15 січня передали в прес-службі Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ).

Зазначається, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній того року був щеплений від коронавірусу, і пройшов повний курс вакцинації.

Тепер предстоятель ПЦУ перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні.

У зв'язку з хворобою в митрополії також повідомили, що протягом наступного тижня Епіфаній не буде звершувати богослужіння і приймати відвідувачів.

"Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання Предстоятеля Православної Церкви України", - йдеться в публікації.

Епіфаній заразився на коронавірус, хоча був вакцинований

Митрополит Епіфаній (фото: pomisna.info)

У коментарях до посту в Facebook заступника голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія Зорі про захворювання Епіфанія українці бажають йому скоріше одужати та висловлюють підтримку.

Епіфаній заразився на коронавірус, хоча був вакцинований

Фото: скрін коментарів facebook.com/yevstr

Нагадаємо, нещодавно Епіфаній у великому інтерв'ю РБК-Україна розповів про антивакцинаторські настрої. Також митрополит висловився про перехід парафій до ПЦУ, її стосунки з московським патріархатом, осучаснення церковних звичаїв та календарну реформу.

Також ми писали про те, що у грудні Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували з коронавірусом, який він переніс у легкій формі, а 30 грудня виписали з лікарні.

Додамо, що навесні 2020-го перехворів на COVID-19 і голова УПЦ МП митрополит Онуфрій.

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Єпіфаній ПЦУ Коронавірус
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