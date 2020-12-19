Епифаний рассказал, смогут ли украинцы посетить церковь на Рождество и в период локдауна

В Украине с 8 января начнется локдаун. При этом церкви хоть закрываться и не будут, но должны придерживаться правил карантина. Поэтому богослужения будут совершаться при определенных условиях.

Представители церкви не раз встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждали совместную работу, нацеленную на борьбу с коронавирусом. Об этом Епифаний рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы видим, что правительство прислушивается к нашим советам, есть соответствующие решения. Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться карантина, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно", - заявил митрополит.

Глава ПЦУ отметил, что Рождество - это такой праздник, когда украинцы собираются вместе, колядуют, отмечают, общаются, поэтому им будет сложно соблюдать карантин.

Напомним, Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря. По его словам, это будет возможно только после того, как к такому решению "созреет" церковь и верующие. Согласно социологическим опросам, украинцы против переноса даты.

Ранее Епифаний рассказал, почему на главной елке страны в Киеве вместо шляпы повесили Вифлеемскую звезду.