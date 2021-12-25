Епифаний поздравил христиан, которые празднуют Рождество 25 декабря: что сказал глава ПЦУ

Об этом митрополит Киевский и всея Украины Епифаний написал в своем Facebook .

"Сегодня часть наших братьев и сестер отмечают светлый праздник Рождества Христова.

Более двух тысяч лет назад произошло чудо Боговоплощения, которое ознаменовало изменения в отношениях человека с Господом, обновление связи между Творцом и Его творением. Обновляя и освящая человеческую природу в Самом Себе, очищая ее через Крестную смерть, через Воскресение и Вознесение, Спаситель открыл путь к спасению, путь на Небеса для каждого конкретного человека", - говорится в публикации.

Как подчеркнул глава ПЦУ, это величественное событие Рождества Иисуса Христа чтят "все христиане независимо от календарной традиции и конфессиональной принадлежности".

Так, митрополит Епифаний от полноты поместной Украинской Православной Церкви поздравил верующих из других поместных церквей и христиан латинского обряда, кто сегодня, 25 декабря, отмечает Рождество.

"Пусть Господь благословит вас и ваших близких, а свет Его любви озаряет ваши жизни и указывает праведный путь ко спасению", - пожелал предстоятель ПЦУ.

Епифаний поздравил христиан, которые празднуют Рождество 25 декабря (фото: facebook.com/epifaniy)

Реакция сети

Публикация поздравительного сообщения от Епифания собрала сотни комментариев, преимущественно положительных и одобрительных, и много тысяч "лайков".

Также кое-кто из юзеров под постом добавил архивный снимок календаря столетней давности, в котором указывается, что в 1917-м Рождество отмечали в декабре, по григорианскому исчислению.

Календарь за 1917 год с праздничной Рождественской датой 25-27 декабря (фото: скрин комментариев facebook.com/epifaniy)