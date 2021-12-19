ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря в ближайшие десять лет, - Епифаний

Украинцы в течение следующих десяти лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поддерживает празднование по юлианскому календарю.

Митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по юлианскому календарю, однако процесс должен состояться постепенно. Он отметил, что украинцев уже пытаются делить и по языку, и по религии.

К тому же глава ПЦУ убежден, что храмы 25 будут пусты, а 7 будут полными.

"Это больше всего связано с традициями внутри. Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я действительно не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать", - резюмировал Епифаний.