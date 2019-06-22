Епифаний отреагировал на решение Филарета отвергнуть томос

Филарет отверг томос и заявил о восстановлении Киевского патриархата. Такое решение непризнанного собора УПЦ Киевского патриархата вызвало неоднозначную реакцию не только в социальных сетях, но и среди духовенства. Митрополит ПЦУ Епифаний неоднократно пытался убедить патриарха Филарета в ошибочности его мнения. Об этом митрополит рассказал в интервью журналу "Новое время".

Как сообщается, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний неоднократно пытался убедить патриарха Филарета, что тот ошибается в своих доводах, и возврата к прежним временам уже нет.

"Но в ответ уважаемый патриарх говорил, что за мной кто-то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит", – рассказал Епифаний.

Епифаний также заявил, что решение Филарета не нашло большой поддержки среди духовенства.

Филарет отверг томос – Епифаний сделал важное заявление (фото: РБК-Украина)

"Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа", – сказал он.

По его словам, собранный Филаретом собор Киевского патриархата – не легитимен и не признан.

"А те, кто соберутся, только накажут себя тем, что отойдут от единой православной поместной церкви, останутся вне ее", – добавил он.

Также митрополит ПЦУ считает, что возможный выход почетного патриарха Филарета из ПЦУ "не принесет церкви заметного вреда, но несомненно принесет печаль".

"Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно – и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", – подытожил Епифаний.

Напомним, что ранее Филарет заявил, что в Украине сейчас три православные церкви.

Также РБК-Украина сообщало, что Филарет вышел из состава участников синода ПЦУ.