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Филарет: в Украине сейчас три православные церкви

Новости » Политика    20.06.2019 - 14:44
Филарет: в Украине сейчас три православные церкви
Фото: Филарет (РБК-Украина)

Филарет заявил, что в Украине существуют УПЦ Московского патриархата, ПЦУ и Киевский патриархат

В Украине сейчас есть три православные церкви. Об этом заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет по окончанию "собора" УПЦ КП, сообщает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос о своих взаимоотношениях с мирополитом Епифанием и другими епископами ПЦУ Филарет ответил: "Зависит от них"

"В Украине сейчас три православные церкви: УПЦ Московского патриархата, ПЦУ, зависимая от Константинополя и единственная независимая церковь - Киевский патриархат", - сказал Филарет.

Напомним, сегодня во время "собора" Филарет отверг томос и объявил о восстановлении Киевского патриархата. В решении говорится, что собор 15 декабря 2018 года якобы не был Поместным собором, а был "собранием подписей архиереев", поэтому его решение отменяется, а Киевский патриархат восстанавливается.

Ранее сообщалось, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет решил созвать "поместный собор" Киевского патриархата на 20 июня для возобновления Киевского патриархата.

До этого Филарет заявил, что у него перед собором были устные договоренности с Петром Порошенко и экзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен в основном представлять ПЦУ на международной арене.

Филарет отверг томос и объявил о восстановлении Киевского патриархата Филарет проводит непризнанный "собор" одновременно с форумом ПЦУ
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