Епідсезон в Україні: кому необхідно носити маску вже зараз

Запровадження маскового режиму в Україні можуть застосовувати в областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Також цих заходів можуть вживати у разі спалаху респіраторних інфекцій. Варто знати, кому рекомендовано носити маски.

При написанні матеріалі використовувались такі джерела: сайт Міністерства охорони здоров'я України та Doc.ua.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, кому потрібно носити захисну маску вже просто зараз, щоб уникнути інфекцій.

Що буде в разі ускладнення епідситуації

Рівень захворюваності вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону, який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що у разі ускладнення епідситуації комісія ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) буде приймати рішення.

Зокрема, будуть розглядати, які протиепідемічні заходи застосовувати. Це буде локальний карантин в окремих класах чи школах, додаткові обмеження в місцях масового скупчення людей чи обмежувати кількість відвідувачів в установах та організаціях.

Кузін зазначив, що в інших випадках носити маску рекомендовано і потрібно людям, які мають ознаки захворювання: особливо, якщо вони перебувають у місцях масового скупчення людей. Це дозволяє зменшити ризик зараження інших від хворого.

"Якщо людина відчуває ознаки застуди, краще залишатися вдома та зв’язатися з сімейним лікарем дистанційно", - пояснив головний державний санітарний лікар.

Кому потрібно носити маски

Лікарі радять вдягти захисну маску у таких випадках:

якщо відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;

пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом - маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень

якщо доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 та грип

здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту

лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми

Як правильно використовувати маску

Захисну маску правильно використовувати так:

стежити за тим, щоб маска щільно прилягала до обличчя, прикривала ніс та рот

змінювати маску щонайменше кожні дві години або частіше, щойно вона стала вологою

Симптоми застуди та грипу

Симптоми застуди зазвичай з'являються через один-три дні після зараження вірусом, що викликає застуду. Ознаки та симптоми застуди у дорослих, які можуть змінюватись від людини до людини, включають:

нежить чи закладеність носа

біль у горлі

кашель

чхання

сльозогінність очей

підвищена температура

тиск у вухах та обличчі

втрата смаку та нюху

погане самопочуття загалом

Основними ознаками грипу у дорослих є: висока температура тіла, яка може тривати тиждень і не знижується препаратами, лихоманка, виражені головні болі, ломота в м'язах, висипання на шкірі, біль в горлі, підвищена слабкість і втрата апетиту.

При легкій формі грипу спостерігається нормальна температура або ж вона підвищується до 38 градусів

Як надійно захистити організм

Важливо пам'ятати, що вірусні інфекції передаються не тільки повітряно-крапельним шляхом, а й контактним. Тому використання лише маски буде недостатньо.

Найбільш ефективними методами профілактики в період респіраторно-вірусних захворювань й епідемій є комплекс з вакцинації та дотримання правил особистої гігієни, а саме:

миття рук, обробка рук антисептиками, особливо після контакту з поверхнями, як дверні ручки, поручні в транспорті

правильного харчування

регулярного провітрювати приміщення

уникати тривалого перебування в місцях скупчення людей

ізолюватись вдома у разі появи симптомів застуди

Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину проти грипу корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.