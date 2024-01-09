Епідсезон в Україні: кому необхідно носити маску вже зараз
Запровадження маскового режиму в Україні можуть застосовувати в областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Також цих заходів можуть вживати у разі спалаху респіраторних інфекцій. Варто знати, кому рекомендовано носити маски.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, кому потрібно носити захисну маску вже просто зараз, щоб уникнути інфекцій.
При написанні матеріалі використовувались такі джерела: сайт Міністерства охорони здоров'я України та Doc.ua.
Що буде в разі ускладнення епідситуації
Рівень захворюваності вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону, який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні.
Заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що у разі ускладнення епідситуації комісія ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) буде приймати рішення.
Зокрема, будуть розглядати, які протиепідемічні заходи застосовувати. Це буде локальний карантин в окремих класах чи школах, додаткові обмеження в місцях масового скупчення людей чи обмежувати кількість відвідувачів в установах та організаціях.
Кузін зазначив, що в інших випадках носити маску рекомендовано і потрібно людям, які мають ознаки захворювання: особливо, якщо вони перебувають у місцях масового скупчення людей. Це дозволяє зменшити ризик зараження інших від хворого.
"Якщо людина відчуває ознаки застуди, краще залишатися вдома та зв’язатися з сімейним лікарем дистанційно", - пояснив головний державний санітарний лікар.
Кому потрібно носити маски
Лікарі радять вдягти захисну маску у таких випадках:
- якщо відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;
- пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом - маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень
- якщо доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 та грип
- здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту
- лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми
Як правильно використовувати маску
Захисну маску правильно використовувати так:
- стежити за тим, щоб маска щільно прилягала до обличчя, прикривала ніс та рот
- змінювати маску щонайменше кожні дві години або частіше, щойно вона стала вологою
Симптоми застуди та грипу
Симптоми застуди зазвичай з'являються через один-три дні після зараження вірусом, що викликає застуду. Ознаки та симптоми застуди у дорослих, які можуть змінюватись від людини до людини, включають:
- нежить чи закладеність носа
- біль у горлі
- кашель
- чхання
- сльозогінність очей
- підвищена температура
- тиск у вухах та обличчі
- втрата смаку та нюху
- погане самопочуття загалом
Основними ознаками грипу у дорослих є: висока температура тіла, яка може тривати тиждень і не знижується препаратами, лихоманка, виражені головні болі, ломота в м'язах, висипання на шкірі, біль в горлі, підвищена слабкість і втрата апетиту.
При легкій формі грипу спостерігається нормальна температура або ж вона підвищується до 38 градусів
Як надійно захистити організм
Важливо пам'ятати, що вірусні інфекції передаються не тільки повітряно-крапельним шляхом, а й контактним. Тому використання лише маски буде недостатньо.
Найбільш ефективними методами профілактики в період респіраторно-вірусних захворювань й епідемій є комплекс з вакцинації та дотримання правил особистої гігієни, а саме:
- миття рук, обробка рук антисептиками, особливо після контакту з поверхнями, як дверні ручки, поручні в транспорті
- правильного харчування
- регулярного провітрювати приміщення
- уникати тривалого перебування в місцях скупчення людей
- ізолюватись вдома у разі появи симптомів застуди
Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину проти грипу корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.
Раніше ми повідомляли, як швидко здолати застуду без ліків.
Також читайте про найпростіші способи, які допоможуть збити температуру.