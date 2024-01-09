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Епідсезон в Україні: кому необхідно носити маску вже зараз

Вівторок 09 січня 2024 12:36
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Епідсезон в Україні: кому необхідно носити маску вже зараз Кому потрібно носити захисну маску (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Запровадження маскового режиму в Україні можуть застосовувати в областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Також цих заходів можуть вживати у разі спалаху респіраторних інфекцій. Варто знати, кому рекомендовано носити маски.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, кому потрібно носити захисну маску вже просто зараз, щоб уникнути інфекцій.

При написанні матеріалі використовувались такі джерела: сайт Міністерства охорони здоров'я України та Doc.ua.

Що буде в разі ускладнення епідситуації

Рівень захворюваності вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону, який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що у разі ускладнення епідситуації комісія ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) буде приймати рішення.

Зокрема, будуть розглядати, які протиепідемічні заходи застосовувати. Це буде локальний карантин в окремих класах чи школах, додаткові обмеження в місцях масового скупчення людей чи обмежувати кількість відвідувачів в установах та організаціях.

Кузін зазначив, що в інших випадках носити маску рекомендовано і потрібно людям, які мають ознаки захворювання: особливо, якщо вони перебувають у місцях масового скупчення людей. Це дозволяє зменшити ризик зараження інших від хворого.

"Якщо людина відчуває ознаки застуди, краще залишатися вдома та зв’язатися з сімейним лікарем дистанційно", - пояснив головний державний санітарний лікар.

Кому потрібно носити маски

Лікарі радять вдягти захисну маску у таких випадках:

  • якщо відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;
  • пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом - маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень
  • якщо доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 та грип
  • здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту
  • лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми

Як правильно використовувати маску

Захисну маску правильно використовувати так:

  • стежити за тим, щоб маска щільно прилягала до обличчя, прикривала ніс та рот
  • змінювати маску щонайменше кожні дві години або частіше, щойно вона стала вологою

Симптоми застуди та грипу

Симптоми застуди зазвичай з'являються через один-три дні після зараження вірусом, що викликає застуду. Ознаки та симптоми застуди у дорослих, які можуть змінюватись від людини до людини, включають:

  • нежить чи закладеність носа
  • біль у горлі
  • кашель
  • чхання
  • сльозогінність очей
  • підвищена температура
  • тиск у вухах та обличчі
  • втрата смаку та нюху
  • погане самопочуття загалом

Основними ознаками грипу у дорослих є: висока температура тіла, яка може тривати тиждень і не знижується препаратами, лихоманка, виражені головні болі, ломота в м'язах, висипання на шкірі, біль в горлі, підвищена слабкість і втрата апетиту.

При легкій формі грипу спостерігається нормальна температура або ж вона підвищується до 38 градусів

Як надійно захистити організм

Важливо пам'ятати, що вірусні інфекції передаються не тільки повітряно-крапельним шляхом, а й контактним. Тому використання лише маски буде недостатньо.

Найбільш ефективними методами профілактики в період респіраторно-вірусних захворювань й епідемій є комплекс з вакцинації та дотримання правил особистої гігієни, а саме:

  • миття рук, обробка рук антисептиками, особливо після контакту з поверхнями, як дверні ручки, поручні в транспорті
  • правильного харчування
  • регулярного провітрювати приміщення
  • уникати тривалого перебування в місцях скупчення людей
  • ізолюватись вдома у разі появи симптомів застуди

Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину проти грипу корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.

Раніше ми повідомляли, як швидко здолати застуду без ліків.

Також читайте про найпростіші способи, які допоможуть збити температуру.

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