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Эпидсезон в Украине: кому необходимо носить маску уже сейчас

Вторник 09 января 2024 12:36
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Эпидсезон в Украине: кому необходимо носить маску уже сейчас Кому нужно носить защитную маску (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Введение маскового режима в Украине могут применить в областях, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Также эти меры могут приниматься при вспышке респираторных инфекций. Следует знать, кому рекомендовано носить маски.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому нужно носить защитную маску уже прямо сейчас, чтобы избежать инфекций.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Министерства здравоохранения Украины и Doc.ua.

Что будет в случае осложнения эпидситуации

Уровень заболеваемости рассчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций во время эпидсезона, который начинается в Украине в октябре и заканчивается весной.

Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в случае усложнения эпидситуации комиссия ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) будет принимать решение.

В частности, будут рассматривать, какие противоэпидемические меры применять. Это будет локальный карантин в отдельных классах или школах, дополнительные ограничения в местах массового скопления людей или ограничивать количество посетителей в учреждениях и организациях.

Кузин отметил, что в других случаях носить маску рекомендовано и нужно людям, имеющим признаки заболевания: особенно если они находятся в местах массового скопления людей. Это позволяет снизить риск заражения других от больного.

"Если человек ощущает признаки простуды, лучше оставаться дома и связаться с семейным врачом дистанционно", - объяснил главный государственный санитарный врач.

Кому нужно носить маски

Врачи советуют надеть защитную маску в следующих случаях:

  • если чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;
  • пациентам с симптомами простуды или с подозрением на инфекцию, передаваемую воздушно-капельным путем - маска ограничит потенциальное распространение респираторных выделений
  • если ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 и гриппом
  • здоровым людям, находящимся в местах большого скопления, с целью дополнительной защиты
  • врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы

Как правильно использовать маску

Защитную маску правильно использовать так:

  • следить за тем, чтобы маска плотно прилегала к лицу, прикрывала нос и рот
  • изменять маску по меньшей мере каждые два часа или чаще, как только она стала влажной

Симптомы простуды и гриппа

Симптомы простуды обычно появляются через один-три дня после заражения вирусом, вызывающим простуду. Признаки и симптомы простуды у взрослых, которые могут изменяться от человека к человеку, включают:

  • насморк или заложенность носа
  • боль в горле
  • кашель
  • чихание
  • слезоточивость глаз
  • повышенная температура
  • давление в ушах и лице
  • потеря вкуса и обоняния
  • плохое самочувствие в целом

Основными признаками гриппа у взрослых являются высокая температура тела, которая может длиться неделю и не снижается препаратами, лихорадка, выраженные головные боли, ломота в мышцах, сыпь на коже, боль в горле, повышенная слабость и потеря аппетита.

При легкой форме гриппа наблюдается нормальная температура или она повышается до 38 градусов

Как надежно защитить организм

Важно помнить, что вирусные инфекции передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Поэтому использование только маски будет недостаточно.

Наиболее эффективными методами профилактики в период респираторно-вирусных заболеваний и эпидемий является комплекс по вакцинации и соблюдению правил личной гигиены, а именно:

  • мытье рук, обработка рук антисептиками, особенно после контакта с поверхностями, как дверные ручки, поручни в транспорте
  • правильного питания
  • регулярного проветривания помещения
  • избегать длительного пребывания в местах скопления людей
  • изолироваться дома при появлении симптомов простуды

Прививки против гриппа рекомендуется делать каждый сезон. Вакцину против гриппа корейского или французского производства можно приобрести в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества.

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Также читайте о самых простых способах, которые помогут сбить температуру.

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