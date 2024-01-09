Эпидсезон в Украине: кому необходимо носить маску уже сейчас
Введение маскового режима в Украине могут применить в областях, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Также эти меры могут приниматься при вспышке респираторных инфекций. Следует знать, кому рекомендовано носить маски.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому нужно носить защитную маску уже прямо сейчас, чтобы избежать инфекций.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Министерства здравоохранения Украины и Doc.ua.
Что будет в случае осложнения эпидситуации
Уровень заболеваемости рассчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций во время эпидсезона, который начинается в Украине в октябре и заканчивается весной.
Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в случае усложнения эпидситуации комиссия ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) будет принимать решение.
В частности, будут рассматривать, какие противоэпидемические меры применять. Это будет локальный карантин в отдельных классах или школах, дополнительные ограничения в местах массового скопления людей или ограничивать количество посетителей в учреждениях и организациях.
Кузин отметил, что в других случаях носить маску рекомендовано и нужно людям, имеющим признаки заболевания: особенно если они находятся в местах массового скопления людей. Это позволяет снизить риск заражения других от больного.
"Если человек ощущает признаки простуды, лучше оставаться дома и связаться с семейным врачом дистанционно", - объяснил главный государственный санитарный врач.
Кому нужно носить маски
Врачи советуют надеть защитную маску в следующих случаях:
- если чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;
- пациентам с симптомами простуды или с подозрением на инфекцию, передаваемую воздушно-капельным путем - маска ограничит потенциальное распространение респираторных выделений
- если ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 и гриппом
- здоровым людям, находящимся в местах большого скопления, с целью дополнительной защиты
- врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы
Как правильно использовать маску
Защитную маску правильно использовать так:
- следить за тем, чтобы маска плотно прилегала к лицу, прикрывала нос и рот
- изменять маску по меньшей мере каждые два часа или чаще, как только она стала влажной
Симптомы простуды и гриппа
Симптомы простуды обычно появляются через один-три дня после заражения вирусом, вызывающим простуду. Признаки и симптомы простуды у взрослых, которые могут изменяться от человека к человеку, включают:
- насморк или заложенность носа
- боль в горле
- кашель
- чихание
- слезоточивость глаз
- повышенная температура
- давление в ушах и лице
- потеря вкуса и обоняния
- плохое самочувствие в целом
Основными признаками гриппа у взрослых являются высокая температура тела, которая может длиться неделю и не снижается препаратами, лихорадка, выраженные головные боли, ломота в мышцах, сыпь на коже, боль в горле, повышенная слабость и потеря аппетита.
При легкой форме гриппа наблюдается нормальная температура или она повышается до 38 градусов
Как надежно защитить организм
Важно помнить, что вирусные инфекции передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Поэтому использование только маски будет недостаточно.
Наиболее эффективными методами профилактики в период респираторно-вирусных заболеваний и эпидемий является комплекс по вакцинации и соблюдению правил личной гигиены, а именно:
- мытье рук, обработка рук антисептиками, особенно после контакта с поверхностями, как дверные ручки, поручни в транспорте
- правильного питания
- регулярного проветривания помещения
- избегать длительного пребывания в местах скопления людей
- изолироваться дома при появлении симптомов простуды
Прививки против гриппа рекомендуется делать каждый сезон. Вакцину против гриппа корейского или французского производства можно приобрести в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества.
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