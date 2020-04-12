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Эпидемия корнавируса: названы самые грязные места в автомобиле

STYLERКоронавирус    12.04.2020 - 19:07
Эпидемия корнавируса: названы самые грязные места в автомобиле
Дезинфекция автомобиля (Фото: pixabay.com)

Специалисты назвали самые опасные места в машине и объяснили, как провести дезинфекцию авто

Коронавирус очень быстро распространяется в Украине и мире. Медики называют соблюдение гигиены и правил чистоты самым эффективным способом против заражения. Кроме того, что нужно постоянно мыть руки, надевать маски, очки и перчатки, также следует следить за чистотой одежды, обуви и автомобиля. Коронавирус имеет свойство выживать на различных поверхностях и нужно тщательно дезинфицировать все, что имеет контакт с окружающим миром.

Специалисты перечислили, какие именно места в автомобилях являются самыми грязными:

  • Дверные ручки
  • Руль
  • Подрулевые рычажки и лепестки
  • Селектор автомата или рычаг механики
  • Ремень безопасности
  • Салонное зеркало
  • Блок стеклоподъемников
  • Климатическая установка
  • Мультимедийная система
  • Блок управления светом
  • Клавиша аварийки
  • Центральный подлокотник
  • Салонные дверные ручки
  • Пятая дверь/крышка багажника
  • Боковые зеркала
  • Брелок с ключами

Для того, чтобы тщательно обработать автомобиль, понадобятся маска, перчатки, любые средства на основе спирта или хлора (подойдет даже обычный отбеливатель). Для постоянной уборки можно использовать специальные дезинфицирующие салфетки на спиртовой основе.

После тщательной уборки салона, нужно обязательно его проветрить на свежем воздухе. Любое спиртовое средство разбавлять не рекомендуется, так как оно станет не эффективным.

Со средствами на основе хлора стоит быть аккуратнее, так как они могут вызывать аллергию. И хлор не очень подходит для ежедневной уборки, так как он долго выветривается.

Для ежедневной уборки можно использовать теплую воду с хозяйственным мылом, а потом обработать самые грязные места дезинфицирующими средствами.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самый безопасный вид транспорта в период пандемии коронавируса.

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