ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: назван самый безопасный вид транспорта

STYLERКоронавирус    23.03.2020 - 18:59
Коронавирус в Украине: назван самый безопасный вид транспорта
Самый безопасный транспорт во время коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Коронавирус в Украине подхватили уже 74 человека, из них – болезнь у 26 человек подтвердилась за последние сутки. В стране введен карантин и во многих крупных городах приостановлена работа метро, а городской транспорт курсирует частично и только для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность. Остановлено междугороднее сообщение с помощью железной дороги, авиа и автобусов.

Как определили ученые, есть вид транспорта, который более безопасен в условиях пандемии и сводит к минимуму риск заражения коронавирусом – это автомобиль. Коронавирус чаще всего передается воздушно-капельным путем или при контакте с зараженными поверхностями, и в общественном транспорте, а также в местах большого скопления людей – риск подхватить коронавирус повышается в разы.

А вот в личном автотранспорте контакт с поверхностями и с больными людьми – весьма минимальный. Однако специалисты отмечают, что всем водителям в условиях пандемии нужно иметь в своем личном транспорте необходимые средства защиты – маски, дезинфектор для рук, спрей, который увлажняет слизистую носоглотки.

Если предстоит путешествие на автомобиле с компанией – нужно соблюдать дистанцию, использовать защитную маску и отказаться от кондиционера. Лучше – регулярно проветривать автомобиль, открыв окна. После поездок с пассажирами – обязательно проводить санитарную обработку автомобиля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые рассказали 10 неожиданных фактов о коронавирусе.

95-летняя старушка победила коронавирус: появились детали В Украине закрывают все аэропорты, кроме "Борисполя"
Новости Украины карантинКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь