Коронавирус в Украине: назван самый безопасный вид транспорта

Самый безопасный транспорт во время коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Коронавирус в Украине подхватили уже 74 человека, из них – болезнь у 26 человек подтвердилась за последние сутки. В стране введен карантин и во многих крупных городах приостановлена работа метро, а городской транспорт курсирует частично и только для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность. Остановлено междугороднее сообщение с помощью железной дороги, авиа и автобусов.

Как определили ученые, есть вид транспорта, который более безопасен в условиях пандемии и сводит к минимуму риск заражения коронавирусом – это автомобиль. Коронавирус чаще всего передается воздушно-капельным путем или при контакте с зараженными поверхностями, и в общественном транспорте, а также в местах большого скопления людей – риск подхватить коронавирус повышается в разы.

А вот в личном автотранспорте контакт с поверхностями и с больными людьми – весьма минимальный. Однако специалисты отмечают, что всем водителям в условиях пандемии нужно иметь в своем личном транспорте необходимые средства защиты – маски, дезинфектор для рук, спрей, который увлажняет слизистую носоглотки.

Если предстоит путешествие на автомобиле с компанией – нужно соблюдать дистанцию, использовать защитную маску и отказаться от кондиционера. Лучше – регулярно проветривать автомобиль, открыв окна. После поездок с пассажирами – обязательно проводить санитарную обработку автомобиля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые рассказали 10 неожиданных фактов о коронавирусе.