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Епідемія корнавируса: названі найбрудніші місця в автомобілі

STYLERКоронавірус    12.04.2020 - 19:07
Епідемія корнавируса: названі найбрудніші місця в автомобілі
Дезінфекція автомобіля (Фото: pixabay.com)

Фахівці назвали найнебезпечніші місця в машині і пояснили, як провести дезінфекцію авто

Коронавірус дуже швидко поширюється в Україні та світі. Медики називають дотримання гігієни та правил чистоти найефективнішим засобом проти зараження. Крім того, що потрібно постійно мити руки, надягати маски, окуляри та рукавички, також слід стежити за чистотою одягу, взуття та автомобіля. Коронавірус має властивість виживати на різних поверхнях і потрібно ретельно дезінфікувати все, що має контакт з навколишнім світом.

Фахівці перерахували, які саме місця в автомобілях є найбруднішими:

  • Дверні ручки
  • Кермо
  • Підрульові важелі та пелюстки
  • Селектор автомата або важіль механіки
  • Ремінь безпеки
  • Салонне дзеркало
  • Блок склопідіймача
  • Кліматична установка
  • Мультимедійна система
  • Блок управління світлом
  • Клавіша аварійки
  • Центральний підлокітник
  • Салонні дверні ручки
  • П'яті двері/кришка багажника
  • Бічні дзеркала
  • Брелок із ключами

Для того, щоб ретельно обробити автомобіль, знадобляться маска, рукавички, будь-які засоби на основі спирту або хлору (підійде навіть звичайний відбілювач) Для постійного прибирання можна використовувати спеціальні дезінфекційні серветки на спиртовій основі.

Після ретельного прибирання салону, потрібно обов'язково його провітрити на свіжому повітрі. Будь-який спиртовий засіб розбавляти не рекомендується, оскільки він перестане бути не ефективним.

З засобами на основі хлору варто бути акуратніше, через те, що вони можуть викликати алергію. І хлор не дуже підходить для щоденного прибирання, оскільки він довго вивітрюється.

Для щоденного прибирання можна використовувати теплу воду з господарським милом, а потім обробити найбрудніші місця дезінфекційними засобами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найбезпечніший вид транспорту в період пандемії коронавірусу.

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