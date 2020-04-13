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Епідеміолог запропонував жорсткі заходи боротьби з COVID-19: заразити молодих

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 08:37
Епідеміолог запропонував жорсткі заходи боротьби з COVID-19: заразити молодих
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 менш небезпечний для молодих людей і дітей

Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по світу, вражаючи все більше людей. Провідний німецький лікар-епідеміолог Александер Кекуле запропонував піти на радикальні заходи для боротьби з вірусом - дати заразитися молодим людям, а дітей відправити у садочки та школи.

На думку Кукеле, за найоптимістичнішими прогнозами вакцина від коронавіруса може з'явитися не раніше, ніж через шість місяців.

"Враховуючи досвід, я б сказав, що реальність навіть ближче до року", - сказав Кекуле, пише The Telegraph.

І замість того, щоб чекати на вакцину, епідеміолог пропонує робити радикальні кроки по виходу з карантину. Він вважає, що люди віком до 50 років повинні виробляти імунітет вже зараз.

Відзначимо, що багато фахівців сходяться в тому, що перемогти штам вірусу SARS-CoV-2 зможе лише колективний імунітет (коли перехворіють, за різними оцінками, від 70 до 95% населення).

Ось як епідеміолог пропонує виходити з тотального карантину:

  • літні люди і люди з хронічними хворобами повинні залишатися вдома, якщо вони виходять (в крайньому випадку) - повинні використовувати маски медичного стандарту FFP;
  • перейти від соціального дистанціювання - до "інтелектуального" - потрібно продумано поставитися до заходів захисту (найсильніший має бути, наприклад, у касира супермаркету, таксиста);
  • дозволити заразитися молодим людям.

"Ті, хто молодше 50 років, навряд чи помруть або серйозно захворіють від коронавіруса. Ми повинні дозволити їм заразитися, щоб вони могли виробити імунітет", - упевнений Кекуле.

В першу чергу, потрібно повернути дітей в школи і дитячі сади, упевнений фахівець.

Раніше ми писали, які медичні маски заборонено використовувати в Україні після посилення карантину з 6 квітня.

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