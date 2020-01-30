Епідемія грипу: українців попередили про розпал захворюваності

Грип в Україні (фото: РБК-Україна)

Медики розповіли, що на Україну насувається пік розпалу епідемії грипу

Грип в Україні вразив вже велику кількість людей. З початку епідемії захворіло близько 2,5 мільйона чоловік. При цьому 13 людей, включаючи дитину, загинули через ускладнення. І хоча країна перейшла епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ майже на 1,5%, пік розпалу варто очікувати в найближчий тиждень.

З 29 січня в столичному ліцеї офіційно оголосили карантин через ГРВІ і скарлатину. Очікується, що карантин триватиме до кінця тижня. При цьому в Києві закрили вже три навчальних заклади, ще в 20 процес навчання обмежили частково. У приміщеннях прибирають кабінети.

Лікування від грипу та ГРВІ обходиться не дешево. Так чоловікові, у якого діагностували ГРВІ, довелося заплатити в аптеці 817 гривень за ліки, які йому прописав лікар. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Грип в Україні (відео: YouTube)

Медики кажуть, що досі на середньому епідемічному рівні знаходяться Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області. Але в цих областях також зафіксований підвищений попит на противірусні препарати, а також тести на грип.

Експерти радять не займатися самолікуванням, особливо якщо вірус підхопила дитина. Тому що при лікуванні малюків не можна використовувати ті ж препарати, що і для дорослих. Навіть краплі для носа можуть завдати дуже серйозної шкоди дитині. Мова йде про судоми, втрати свідомості та отруєння.

Експерти розповіли, що українці стали частіше купувати маски для обличчя, хоча і не так активно, як це було в 2009 і 2011 роках, коли в країні була епідемія свинячого і курячого грипу.

Маски радять одягати хворим, щоб вони не поширювали інфекцію. При цьому для здорових людей такий засіб захисту від вірусу марний, оскільки з обох сторін маски є простір, куди може потрапити вірус. Але якщо ви використовуєте маску, то її потрібно міняти кожні дві години на нову.

Вітаміни і різні комплекси також нічого не дадуть. Лікарі радять робити вакцинацію і дотримуватися особистої гігієни і збалансовано харчуватися.