Эпатажный участник Евровидения 2024 Nemo покорил образом Эммы Робертс из фильма "Королева Крика"

Евровидение 2024 года богато интересными и неординарными участниками, одним из таких является молодой исполнитель Nemo, которому пророчат победу. Парень уже успел покорить своим оригинальным стилем и воссоздать лук Эммы Робертс из фильма "Королева крика".

РБК-Украина (проект Styler) сравнило образы Nemo и Эммы и делится с вами собранной информацией.

Nemo с Евровидения 2024 года повторил киношный образ Эммы Робертс

Nemo представляющий Швейцарию, действительно имеет все шансы на победу Евровидения 2024 по крайней мере, так говорят букмекеры, а вот сам участник пока выкладывается на репетициях и демонстрирует свой уникальный и интересный стиль.

В своем стремлении привезти домой победу, Nemo выбрал песню "The Code", написанную на английском языке, сочетающую такие стили как рэп, драм-н-бейс и оперу.

Но кроме привлекательного звучания "The Code" является личной песней о растущем осознании артистом своей небинарной идентичности. И именно эта идентичность подчеркивает его стиль.

На одной из репетиций Nemo был одет в розовую шубку, которая часто встречается в разных фильмах и кино, ведь именно она является символом легкости, вечной моды и оригинальности.

Эпатажный образ Nemo на репетиции выступления для Евровидения 2024 года (фото: instagram.com/eurovision)

Такая шубка засветилась в фильме "Королева крика", ее носила Эмма Робертс и стилизовала более спокойно, чем это делает участник Евровидения 2024 года.

Хотя стоит признать, что цели у актрисы и певца достаточно разные, ведь у Nemo есть большая цель - покорить весь мир и ярко заявить о себе не только голосом, но и внешним видом.

А вот для Эммы е был цельный киношный образ, который, как оказалось, до сих пор популярен.

Образ Эммы Робертс, повторивший Nemo по Евровидению 2024 (фото: Кинориум)