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Епатажний Амадор Лопес раптово опинився у лікарні: що відомо

Вівторок 26 листопада 2024 12:15
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Епатажний Амадор Лопес раптово опинився у лікарні: що відомо Амадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)
Автор: Катерина Собкова

Відомий хореограф та співак Амадор Лопес, який раніше зізнався, що готовий до сім'ї і навіть хоче усиновити дитину, сьогодні показав фото із лікарняної палати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram танцюриста.

Так, Лопес зранку вийшов на зв'язок із своїми підписниками з не дуже радісною новиною. Артист опублікував у Stories фото з лікарні - на ньому видно лише його рука, крапельниця та світла палата.

"Доброго ранку. Бережіть себе", - лаконічно підписав він світлину.

Жодних подробиць він поки що не розкривав.

Епатажний Амадор Лопес раптово опинився у лікарні: що відомо

Скриншот

Хто такий Амадор Лопес

Амадор Лопес народився у Венесуелі. З дитинства займався фехтуванням та танцями.

У 2000 році приїхав в Україну, щоб навчатися у Національному університеті фізичного виховання та спорту. У 2005 році закінчив університет.

Ще під час навчання розпочав танцювати в українських клубах латиноамериканські танці.

За свою кар'єру працював із багатьма зірками шоу-бізнесу, створив студію латиноамериканських танців у Києві.

Також Амадор Лопес співає у стилі reggaeton - це поєднання реггі, техно, хіп-хопу, репу та латиноамериканської музики.

Хореограф був одружений з українкою Світланою Шпілєвою. Вони одружилися у 2004 році, їхній шлюб тривав 8 років, після чого пара вирішила розлучитися. Дітей у пари не було.

Нещодавно Лопес вперше заговорив про свою орієнтацію і розповів, чи вільне його серце.

У 2022 році епатажний артист отримав українське громадянство. В інтерв'ю Славі Дьоміну він розповів, що йому не раз пропонували вирішити це питання за допомогою хабара, але Лопес відмовлявся.

Також танцюрист та співак розповів, як змінилися його заробітки під час війни в Україні, а також про свої борги.

Епатажний Амадор Лопес раптово опинився у лікарні: що відомо

Амадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

Раніше стало відомо, що 87-річна Ада Роговцева потрапила в лікарню.

Також нещодавно вагітна дружина Остапчука раптово показалася у лікарні.

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