Эпатажный Амадор Лопес вдруг оказался в больнице: что известно
Известный хореограф и певец Амадор Лопес, который ранее признался, что готов к семье и даже хочет усыновить ребенка, сегодня показал фото из больничной палаты.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram танцора.
Так, Лопес с утра вышел на связь со своими подписчиками с не очень радостной новостью. Артист опубликовал в Stories фото из больницы - на нем видно только его рука, капельница и светлая палата.
"Доброе утро. Берегите себя", - лаконично подписал он снимок.
Никаких подробностей он пока не стал раскрывать.
Скриншот
Кто такой Амадор Лопес
Амадор Лопес родился в Венесуэле. С детства занимался фехтованием и танцами.
В 2000 году приехал в Украину, чтобы учиться в Национальном университете физвоспитания и спорта. В 2005 году окончил университет.
Еще во время учебы начал танцевать в украинских клубах латиноамериканские танцы.
За свою карьеру работал с многими звездами шоу-бизнеса, создал студию латиноамериканских танцев в Киеве.
Также Амадор Лопес поет в стиле reggaeton - это сочетание регги, техно, хип-хопа, рэпа и латиноамериканской музыки.
Хореограф был женат на украинке Светлане Шпилевой. Они поженились в 2004 году, их брак продлился 8 лет, после чего пара решила расстаться. Детей у пары не было.
Недавно Лопес впервые заговорил про свою ориентацию и рассказал, свободно ли его сердце.
В 2022 году эпатажный артист получил украинское гражданство. В интервью Славе Демину он рассказал, что ему не раз предлагали решить этот вопрос с помощью взятки, но Лопес отказывался.
Также танцор и певец рассказал, как изменились его заработки во время войны в Украине, а также о своих долгах.
Амадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)
Ранее стало известно, что 87-летняя Ада Роговцева попала в больницу.
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