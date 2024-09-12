Має борг 2,5 мільйони гривень: Амадор Лопес розповів, як змінилися його заробітки у період війни
Україно-венесуельський хореограф Амадор Лопес не приховує, що у період повномасштабної війни його заробітки значно впали. Ба більше, він має борг у 2,5 млн грн, і розповідає, як ставиться до подібної ситуації.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю танцівника Славі Дьоміну пише про це детальніше.
Що каже Амадор
За словами знаменитості, він має кілька великих боргів, які поступово віддає. Загальна сума складає близько 2,5 мільйонів гривень або ж 60 тисяч доларів.
"В загальному в мене залишилось три великих борги, але я їх виплачую, і це добре. Приблизно це десь 2,5 мільйони гривень, це 60 000 доларів. За будинок я вже віддав. Слава Богу, з будинком тепер усе добре. Тому зараз я якось намагаюся жити. Ти не повіриш, але нещодавно я подзвонив директору і кажу йому: "Позич мені 300 баксів, тому що треба за електропостачання заплатити", - пояснив Лопес.
Чоловік зауважив, що має заробіток, і продовжує концертну і публічну діяльність. Проте, як він підкреслює, щоб повернути заробітки, які були до війни, наразі потрібно працювати набагато більше.
"Якось так живу. Сьогодні є, завтра нема. Зараз дуже багато благодійних концертів. Я не можу сказати, що зараз я не заробляю. Я заробляю, викладати танці знову почав. Але зараз, щоб заробляти з одного концерту стільки, скільки я заробляв до війни, треба працювати як мінімум у п'ять разів більше. Я працюю, щоб усе це виплачувати. Я знаю це і якось викручуюсь", - говорить танцівник.
скриншоти з інтерв'ю
Також зірковий хореограф розсекретив, яку в середньому суму має щомісяця.
"Щоб постійно, то це десь 1500 доларів. Я не відкладаю. Навіть якщо щось залишається після усіх рахунків, я зразу це витрачаю на донат", - зазначив Амадор.
Окрім того, він також фінансово допомагає своїй матері, яка в Україні має лише посвідку на проживання, а тому пенсія для неї не передбачена.
Амадор зі своєю мамою (скриншот)
До слова, Амадор Лопес - україно-венесуельський фехтувальник, хореограф, співак, випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Виконує пісні у стилях поп та техно, реп та регі.
До України приїхав у 2000 році, вступивши до університету. Також закінчував італійський коледж імені Maria Montessori та міжнародну Академію танців Марджорі Флорес у Венесуелі.
Крім того, Лопес зізнався, чи давав він хабарі за українське громадянство.
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