Має борг 2,5 мільйони гривень: Амадор Лопес розповів, як змінилися його заробітки у період війни

Україно-венесуельський хореограф Амадор Лопес не приховує, що у період повномасштабної війни його заробітки значно впали. Ба більше, він має борг у 2,5 млн грн, і розповідає, як ставиться до подібної ситуації.

Що каже Амадор

За словами знаменитості, він має кілька великих боргів, які поступово віддає. Загальна сума складає близько 2,5 мільйонів гривень або ж 60 тисяч доларів.

"В загальному в мене залишилось три великих борги, але я їх виплачую, і це добре. Приблизно це десь 2,5 мільйони гривень, це 60 000 доларів. За будинок я вже віддав. Слава Богу, з будинком тепер усе добре. Тому зараз я якось намагаюся жити. Ти не повіриш, але нещодавно я подзвонив директору і кажу йому: "Позич мені 300 баксів, тому що треба за електропостачання заплатити", - пояснив Лопес.

Чоловік зауважив, що має заробіток, і продовжує концертну і публічну діяльність. Проте, як він підкреслює, щоб повернути заробітки, які були до війни, наразі потрібно працювати набагато більше.

"Якось так живу. Сьогодні є, завтра нема. Зараз дуже багато благодійних концертів. Я не можу сказати, що зараз я не заробляю. Я заробляю, викладати танці знову почав. Але зараз, щоб заробляти з одного концерту стільки, скільки я заробляв до війни, треба працювати як мінімум у п'ять разів більше. Я працюю, щоб усе це виплачувати. Я знаю це і якось викручуюсь", - говорить танцівник.

скриншоти з інтерв'ю

Також зірковий хореограф розсекретив, яку в середньому суму має щомісяця.

"Щоб постійно, то це десь 1500 доларів. Я не відкладаю. Навіть якщо щось залишається після усіх рахунків, я зразу це витрачаю на донат", - зазначив Амадор.

Окрім того, він також фінансово допомагає своїй матері, яка в Україні має лише посвідку на проживання, а тому пенсія для неї не передбачена.

Амадор зі своєю мамою (скриншот)

До слова, Амадор Лопес - україно-венесуельський фехтувальник, хореограф, співак, випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Виконує пісні у стилях поп та техно, реп та регі.

До України приїхав у 2000 році, вступивши до університету. Також закінчував італійський коледж імені Maria Montessori та міжнародну Академію танців Марджорі Флорес у Венесуелі.