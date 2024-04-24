UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енн Гетевей зачарувала новими фото з ноткою містики

Енн Гетевей (фото: .instagram.com/AnneHathaway)
Автор: Юлія Любченко

Енн Гетевей показала себе у новій фотосесії з нової сторони. У фотозйомці жінка має трохи містичні образи та підтримує фемінність та маскулінність.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль акторки.

Енн Гетевей показала цікаві містичні фото

Оскароносна Енн Гетевей змогла розкрити себе з абсолютно нової сторони завдяки тому, що знялася для обкладинки літнього номера V Magazine. 

На яскравих та трохи містичних фотокартках зірка постала у жіночих та чоловічих образах у вбраннях від Dolce & Gabbana та Maison Margiela.

Завдяки цим фото Енн показала свою підтримку маскулінності та фемінності, оскільки цей стиль зараз дуже активно шириться серед жінок, бо кожна з нас хоче почувати себе комфортно у суспільстві. Й до того ж вже давно минули часи, коли жінки мали обирати одяг за гендером. 

Так, у новій фотосесії Хетевей постала у білій сорочці, чорних широких брюках, туфлях на підборах та доповнила образ грубим ремінцем та імітованим метеликом на горловині. 

Волосся Енн вклала назад, зімітувавши чоловічу зачіску і томливим поглядом дивилась в об’єктив камери. 

Енн Гетевей у чоловічому образі (фото: .instagram.com/AnneHathaway)

А от у наступних образах зірка приміряє сукні, які підкреслюють її фігуру, додавши туфлі на високих підборах.

Жінка на фото лежить у ванні та на розкладному дивані. І варто сказати, що саме ці кадри мають нотки містичності й розкривають Енн з нової сторони.

Енн Гетевей у містичних образах (фото: .instagram.com/AnneHathaway)

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиАкторка