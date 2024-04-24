Энн Хэтэуэй очаровала новыми фото с ноткой мистики

Энн Хэтэуэй показала интересные мистические фото

Оскароносная Энн Хэтэуэй смогла раскрыть себя с совершенно новой стороны благодаря сйомке для обложки летнего номера V Magazine.

На ярких и немного мистических фотографиях звезда предстала в женских и мужских образах в нарядах от Dolce & Gabbana и Maison Margiela.

Благодаря этим фото Энн показала свою поддержку маскулинности и феминности, поскольку этот стиль сейчас очень активно распространяется среди женщин, потому что каждая из нас хочет чувствовать себя комфортно в обществе. И к тому же уже давно прошли времена, когда женщины должны выбирать одежду по гендеру.

Так, в новой фотосессии Хэтэуэй предстала в белой рубашке, черных широких брюках, туфлях на каблуке и дополнила образ грубым ремешком и имитированной бабочкой на воротнике.

Волосы Энн уложила назад, имитируя мужскую прическу и томным взглядом смотрела в объектив камеры.

Энн Хэтэуэй в мужском образе (фото: .instagram.com/AnneHathaway)

А вот в следующих образах звезда примеряет платья, подчеркивающие ее фигуру, добавив туфли на высоком каблуке.

Женщина на фото лежит в ванной и на раскладном диване. И следует сказать, что именно эти кадры имеют нотки мистичности и раскрывают Энн с новой стороны.

Энн Хэтэуэй в мистических образах (фото: .instagram.com/AnneHathaway)