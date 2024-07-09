Енергійна дитина без зусиль: 9 додатків, які допоможуть вашим дітям стати активнішими

NFL Play 60

Доступно для: iOS, Android

Ваша дитина, швидше за все, знайома з біговими іграми на кшталт "Minion Rush" або "Subway Surfers". У цих додатках гравці керують персонажами, які нескінченно біжать, стрибають і збирають предмети, доки не натраплять на перешкоду.

NFL Play 60 працює за схожим принципом: діти обирають персонажа своєї улюбленої команди з американського футболу, але їм потрібно бігати і стрибати в реальному житті, щоб збирати монети, які можна використовувати для покращення свого аватара.

Ви можете відстежувати їхню щоденну активність та створювати індивідуальні плани тренувань. Так, їм доведеться тримати пристрої в руках під час фізичної активності, тому вам може знадобитися придбати чохол OtterBox, щоб уникнути пошкоджень.

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Apple Fitness+

Доступно для: iOS

Є чудова додаток, яка допоможе вашим дітям закривати кільця активності на Apple Watch! Apple Fitness+ пропонує підписку на безліч незвичайних тренувань, таких як танці, йога та медитація. Вони чудово підійдуть для будь-якої вікової групи.

А якщо кожен член сім'ї має Apple Watch, ви всі можете займатися разом! У кожному тренуванні інструктор демонструє вправи зі зниженою інтенсивністю, спеціально адаптовані для дітей.

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Sworkit

Доступно для: iOS, Android

Sworkit пропонує різноманітні дитячі тренування, починаючи з силових та кардіо, закінчуючи йогою та розтяжкою. Усі програми адаптовані до конкретних вікових груп.

На відміну від додатків, де вправи показують дорослі, у Sworkit діти самі демонструють кожен рух, чи то ведмежа ходьба, чи стрибки з плесками. Також юні спортсмени можуть самостійно обирати тривалість тренування.

Хоча дорослим для доступу до повного функціоналу потрібна платна підписка, дитячі тренування у Sworkit абсолютно безкоштовні!

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GoNoodle

Доступно для: iOS, Android

GoNoodle пропонує більше 300 пісень та вправ, спрямованих на те, щоб діти рухалися та отримували задоволення. І головне, вони ніколи не набридають! Не дивуйтеся, якщо після кількох переглядів ви самі почнете співати деякі мелодії.

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Calm

Доступно для: iOS, Android

Популярний додаток Calm для релаксації підходить не лише дорослим. Розділ Calm Kids пропонує дітям розслаблюючі історії на ніч з улюбленими персонажами, такими як Вінні-Пух та Пітер Пен. А також медитації за участю Міньйонів із мультфільму "Гидкий я".

Крім того, є відеоролики з вправами для заряджання енергією або розслаблення м'язів. Однак для доступу до цих функцій потрібно оформити підписку.

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Zombies, Run!

Доступно для: iOS, Android

Цей додаток відстежує біг вашої дитини, але робить це набагато цікавіше! Zombies, Run! мотивує рухатися за допомогою зомбі. У навушниках вашого юного бігуна розіграється історія зомбі-апокаліпсису, і йому доведеться прискорюватися, щоб уникнути долі стати чиїмось обідом.

Додаток пропонує цілих 10 сезонів захоплюючих історій на вибір, а нещодавно розробники додали розширення Marvel Move, що дозволяє бігати разом із улюбленими супергероями коміксів!

Ви можете безкоштовно спробувати додаток протягом тижня, але повний доступ до контенту надається лише за підпискою.

Важливо відзначити, що деякі батьки зазначають, що історії можуть бути лякаючими для маленьких бігунів, тому рекомендується батьківський контроль.

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Super Stretch Yoga

Доступно для: iOS

Цей простий у використанні додаток сподобається всім юним шанувальникам коміксів! Головний герой - Супер Стретч, чарівний дитячий супергерой, який використовує ковдру як плащ.

Додаток Super Stretch Yoga поєднує в собі анімаційних персонажів та справжніх дітей, які демонструють 12 простих поз йоги для повторення.

Крім вправ, воно також вчить дітей робити глибокі вдихи, розмірковувати і робити по-доброму.

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Jump Jump Froggy

Доступно для: iOS, Android

Цей додаток, схожий на NFL Play 60, поєднує в собі ігри та фізичну активність. В одному з трьох режимів діти керують жабами, які ловлять мух і ухиляються від сов та змій.

До речі про зміїв, режим "Рахуємо прес" ("Situp Snake") відстежує, скільки вправ на прес може виконати дитина за хвилину, мотивуючи його ставити нові рекорди щотижня.

"Порахуй мурах" ("The Counting Challenge") - це режим, який поєднує математику та фізичну форму. Хлопцям доведеться стрибати, рахуючи при цьому мурах.

Можливо, графіка в додатку не вражаюча, але вона все одно сподобається дітям молодшого віку.

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Walkr

Доступно для: iOS, Android

Досягти заповітних 10 000 кроків на день може бути нудно. Додаток Walkr, що нагороджує, перетворює цю щоденну мету на космічну гру, використовуючи крокомір телефону для відстеження кроків користувача.

У Walkr на вас чекає більше 30 місій, а ваші кроки будуть служити паливом для космічних кораблів, допомагаючи вам просуватися до наступної місії.

Можливі мінуси додатка Walkr: для деяких батьків недоліком є наявність соціального елемента у грі, а також вбудовані покупки, які можуть підштовхнути гравців до витрати грошей, щоб отримати перевагу.

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