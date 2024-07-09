Энергичный ребенок без усилий: 9 приложений, которые помогут вашим детям стать более активными

NFL Play 60

Доступно для: iOS, Android

Ваш ребенок, скорее всего, знаком с беговыми играми вроде "Minion Rush" или "Subway Surfers". В этих приложениях игроки управляют персонажами, которые бесконечно бегут, прыгают и собирают предметы, пока не наткнутся на препятствие.

NFL Play 60 работает по схожему принципу: дети выбирают персонажа своей любимой команды по американскому футболу, но им нужно бегать и прыгать в реальной жизни, чтобы собирать монеты, которые можно использовать для улучшения своего аватара.

Вы можете отслеживать их ежедневную активность и создавать индивидуальные планы тренировок. Да, им придется держать устройства в руках во время физической активности, поэтому вам может понадобиться приобрести чехол OtterBox, чтобы избежать повреждений.

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Apple Fitness+

Доступно для: iOS

Есть отличное приложение, которое поможет вашим детям закрывать кольца активности на Apple Watch! Apple Fitness+ предлагает подписку на множество необычных тренировок, таких как танцы, йога и медитация. Они отлично подойдут для любой возрастной группы.

А если у каждого члена семьи есть Apple Watch, вы все можете заниматься вместе! В каждой тренировке инструктор демонстрирует упражнения с пониженной интенсивностью, специально адаптированные для детей.

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Sworkit

Доступно для: iOS, Android

Sworkit предлагает разнообразные детские тренировки, начиная с силовых и кардио, заканчивая йогой и растяжкой. Все программы адаптированы к конкретным возрастным группам.

В отличие от приложений, где упражнения показывают взрослые, в Sworkit дети сами демонстрируют каждое движение, будь то медвежья ходьба или прыжки с хлопками. Также юные спортсмены могут самостоятельно выбирать продолжительность тренировки.

Хотя взрослым для доступа к полному функционалу нужна платная подписка, детские тренировки в Sworkit абсолютно бесплатны!

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GoNoodle

Доступно для: iOS, Android

GoNoodle предлагает более 300 песен и упражнений, направленных на то, чтобы дети двигались и получали удовольствие. И главное, они никогда не надоедают! Не удивляйтесь, если после нескольких просмотров вы сами начнете подпевать некоторые мелодии.

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Calm

Доступно для: iOS, Android

Популярное приложение Calm для релаксации подходит не только взрослым. Раздел Calm Kids предлагает детям расслабляющие истории на ночь с любимыми персонажами, такими как Винни-Пух и Питер Пэн. А также медитации с участием Миньонов из мультфильма "Гадкий я".

Кроме того, есть видеоролики с упражнениями для зарядки энергией или расслабления мышц. Однако для доступа к этим функциям потребуется оформить подписку.

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Zombies, Run!

Доступно для: iOS, Android

Это приложение отслеживает бег вашего ребенка, но делает это гораздо интереснее! Zombies, Run! мотивирует двигаться с помощью зомби. В наушниках вашего юного бегуна разыграется история зомби-апокалипсиса, и ему придется ускоряться, чтобы избежать участи стать чьим-то обедом.

Приложение предлагает целых 10 сезонов увлекательных историй на выбор, а недавно разработчики добавили расширение Marvel Move, позволяющее бегать вместе с любимыми супергероями комиксов!

Вы можете бесплатно попробовать приложение в течение недели, но полный доступ к контенту предоставляется только по подписке.

Важно отметить, что некоторые родители отмечают, что истории могут быть немного пугающими для маленьких бегунов, поэтому рекомендуется родительский контроль.

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Super Stretch Yoga

Доступно для: iOS

Это простое в использовании приложение понравится всем юным поклонникам комиксов! Главный герой - Супер Стретч, очаровательный детский супергерой, который использует одеяло в качестве плаща.

Приложение Super Stretch Yoga сочетает в себе анимационных персонажей и настоящих детей, демонстрирующих 12 простых поз йоги для повторения.

Помимо упражнений, оно также учит детей делать глубокие вдохи, размышлять и поступать по-доброму.

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Jump Jump Froggy

Доступно для: iOS, Android

Это приложение, похожее на NFL Play 60, сочетает в себе игры и физическую активность. В одном из трех режимов дети управляют лягушками, которые ловят мух и уворачиваются от сов и змей.

Кстати о змеях, режим "Считаем пресс" ("Situp Snake") отслеживает, сколько упражнений на пресс может выполнить ребенок за минуту, мотивируя его ставить новые рекорды каждую неделю.

"Сосчитай муравьев" ("The Counting Challenge") - это режим, который объединяет математику и физическую форму. Ребятам предстоит прыгать, считая при этом муравьев.

Возможно, графика в приложении не самая впечатляющая, но она все равно понравится детям младшего возраста.

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Walkr

Доступно для: iOS, Android

Достичь заветных 10 000 шагов в день может быть скучно. Награждаемое приложение Walkr превращает эту ежедневную цель в космическую игру, используя шагомер телефона для отслеживания шагов пользователя.

В Walkr вас ждет более 30 миссий, а ваши шаги будут служить топливом для космических кораблей, помогая вам продвигаться к следующей миссии.

Возможные минусы приложения Walkr: для некоторых родителей недостатком является наличие социального элемента в игре, а также встроенные покупки, которые могут подтолкнуть игроков к трате денег, чтобы получить преимущество.

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