UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергія на нулі? Ось що потрібно зробити, щоб не відчувати постійну втому

Брак яких вітамінів призводить до втоми та втрати сил (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Постійна дратівливість, нестача енергії та дерматит можуть бути проявами нестачі вітамінів групи B. Якщо ви прокидаєтеся і відчуваєте втому, яка не минає навіть після тривалого відпочинку, вам варто серйозно зайнятися своїм здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.

Функції вітамінів групи B

Вітаміни групи B обʼєднали у групу, хоча раніше вважали що це один вітамін. Вони мають загальні властивості, проте кожен вітамін має свої
Індивідуальні особливості.

Основні функції вітамінів групи B:

  • вироблення енергії з їжі
  • підтримка нервової системи, вміння справлятися зі стресами, підвищеними емоційними навантаженнями
  • беруть участь у побудові білка в організмі
  • легко всмоктуються із кишківника. Але якщо є надмірний ріст бактерій у кишківнику, то значно порушується засвоювання вітамінів групи B та багатьох інших речовин

Як активувати вітамін

В - комплекс вітамінів потрібен активним людям. Для активації вітамін потрібна фізична активність.

Нутриціолог розповіла, що вітаміни є водорозчинними, тож не накопичуються в організмі (крім В12) і за короткий проміжок часу знову може бути їх дефіцит. Дози потрібно збільшувати при стресах, травмах, важких фізичних навантаженнях.

Вітаміни групи B містяться в одних і тих самих продуктах: проростках пшениці, зелені, горіхах, субпродуктах (печінці, нирках, сердечках), цільнозернових крупах мʼясі, рибі, яйцях та сирі.

Цукор у крові - глюкоза, яка міститься у крові забезпечує енергією клітини. Після збалансованого приймання їжі він повинен трохи підвищуватися, а потім поступово знижуватися.

Проте коли ми вживаємо їжу або перекус, заснований переважно на вуглеводах/цукрі - без білків, жирів і клітковини – це викликає сплеск рівня цукру в крові, після якого стається різкіше падіння.

Падіння рівня цукру в крові може призвести до занепаду сил, головного болю, перепадів настрою та потягу до їжі. Переконайтеся, що кожне приймання їжі та закуска містять усі три макроелементи - білок, вуглеводи та жир, а також джерело клітковини.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
вітамінинутриціолог