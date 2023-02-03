Енергетики повернули світло для 10 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

За 1 та 2 лютого аварійно-ремонтні бригади ДТЕК у Донецькій області повернули світло жителям 8 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Електропостачання знову доступне для майже 10 тисяч домогосподарств.

За інформацією Міністерства оборони, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Продовжує ракетні обстріли та авіаудари. Зокрема, вчора двох ракетних ударів зазнав Краматорськ.

"Через постійні обстріли без електропостачання поки що - 105 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - про це повідомили в компанії.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.