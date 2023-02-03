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Энергетики вернули свет для 10 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Пятница 03 февраля 2023 21:21
Энергетики вернули свет для 10 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 10 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За 1 и 2 февраля аварийно-ремонтные бригады ДТЭК в Донецкой области вернули свет жителям 8 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Электроснабжение снова доступно для почти 10 тысяч домохозяйств.

По информации Министерства обороны, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Продолжает ракетные обстрелы и авиаудары. В частности, вчера два ракетных удара потерпел Краматорск.

"Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения пока - 105 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - об этом сообщили в компании.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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ДТЭК Электроэнергия