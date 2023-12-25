Ендокринолог розповіла всю правду про мультивітамінні комплекси: ось, що варто знати

Останнім часом мультивітамінні комплекси набули популярності. Ними "лікують" все: випадіння волосся, збої менструального циклу тощо. Проте чи справді ці комплекси мають такий чудодійний ефект?
Відповідь на це запитання дає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео ендокринолога Катерини Толстікової на її сторінці в Instagram.
Лікар зазначає, що вони бувають різними, й у своїй практиці вона доволі рідко призначає пацієнтам мультивітамінні комплекси. На це є кілька причин:
Таким чином прийом мультивітамінних комплексів може щонайменше не принести жодної користі, а просто пройти "транзитом" через ваш шлунково-кишковий тракт.
Експертка радить розібратися в складі препарату з вітамінами перед тим, як придбати його. Обов'язково зверніть увагу на те, які діючі речовини, яка їхня концентрація, чи не будуть вітаміни "заважати один одному".
Вітамін В12. Прийом метформіну, хелікобактерна інфекція, препарати для зниження кислотності, хронічне вживання алкоголю, веганство, баріартрічна операція, ферментне зниження функції підшлункової залози - це все причини для регулярної перевірки кількості вітаміну В12 у крові.
Кальцій. У групі ризику дефіцитного стану кальцію люди, які приймають петльові діуретики, виключають молочні продукти зі свого раціону, приймають препарати для зниження кислотності.
Вітамін D. Літні люди повинні приймати його постійно. У групі ризику ті, в кого нестача перебування на сонці; ті, хто приймають препарату карбамазепін, фенобарбітал, люди з хворобами нирок і печінки, зниженою ферментною функцією підшлункової залози.
Залізо. У групі ризику дефіциту жінки з менструацією (нормальною та патологічною), вагітні жінки та ті, які годують дитину грудьми, донори крові, люди з глистяною інвазією, інтенсивними фізичними тренуваннями, препаратами зниження кислотності, неякісним харчуванням.
Раніше ми розповідали, до яких наслідків призводить передозування вітаміном D.
Читайте також, які вітаміни потрібні всім людям похилого віку взимку.