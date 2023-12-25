Эндокринолог рассказала всю правду о мультивитаминных комплексах: вот что стоит знать

Полезны ли мультивитаминные комплексы

Врач отмечает, что они бывают разными, и в своей практике она достаточно редко назначает пациентам мультивитаминные комплексы. На это есть несколько причин:

витамины могут быть не в активной форме

высокая концентрация витаминов

у мультивитаминов не всегда хороший состав

неправильная форма подачи одного витамина может блокировать другой

Таким образом, прием мультивитаминных комплексов может по меньшей мере не принести никакой пользы, а просто пройти "транзитом" через ваш желудочно-кишечный тракт.

Эксперт советует разобраться в составе препарата с витаминами перед тем, как приобрести его. Обязательно обратите внимание на то, какие действующие вещества, какая их концентрация, не будут ли витамины "мешать друг другу".

Какие витамины чаще всего в дефиците

Витамин В12. Прием метформина, хеликобактерная инфекция, препараты для снижения кислотности, хроническое употребление алкоголя, веганство, бариартричная операция, ферментное снижение функции поджелудочной железы - это все причины регулярной проверки количества витамина В12 в крови.

Кальций. В группе риска дефицитного состояния кальция люди, принимающие петлевые диуретики, исключают молочные продукты из рациона, принимают препараты для снижения кислотности.

Витамин D. Пожилые люди должны принимать его постоянно. В группе риска те, у кого недостаток пребывания на солнце; те, кто принимают препарат карбамазепин, фенобарбитал, люди с болезнями почек и печени, сниженной ферментной функцией поджелудочной железы.

Железо. В группе риска дефицита женщины с менструацией (нормальной и патологической), беременные женщины и кормящие ребенка грудью, доноры крови, люди с глистной инвазией, интенсивными физическими тренировками, препаратами снижения кислотности, некачественным питанием.