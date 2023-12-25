Эндокринолог рассказала всю правду о мультивитаминных комплексах: вот что стоит знать

В последнее время мультивитаминные комплексы приобрели популярность. Ими "лечат" все: выпадение волос, сбои менструального цикла и т. д. Однако действительно ли эти комплексы обладают таким чудодейственным эффектом?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео эндокринолога Екатерины Толстиковой на ее странице в Instagram.
Врач отмечает, что они бывают разными, и в своей практике она достаточно редко назначает пациентам мультивитаминные комплексы. На это есть несколько причин:
Таким образом, прием мультивитаминных комплексов может по меньшей мере не принести никакой пользы, а просто пройти "транзитом" через ваш желудочно-кишечный тракт.
Эксперт советует разобраться в составе препарата с витаминами перед тем, как приобрести его. Обязательно обратите внимание на то, какие действующие вещества, какая их концентрация, не будут ли витамины "мешать друг другу".
Витамин В12. Прием метформина, хеликобактерная инфекция, препараты для снижения кислотности, хроническое употребление алкоголя, веганство, бариартричная операция, ферментное снижение функции поджелудочной железы - это все причины регулярной проверки количества витамина В12 в крови.
Кальций. В группе риска дефицитного состояния кальция люди, принимающие петлевые диуретики, исключают молочные продукты из рациона, принимают препараты для снижения кислотности.
Витамин D. Пожилые люди должны принимать его постоянно. В группе риска те, у кого недостаток пребывания на солнце; те, кто принимают препарат карбамазепин, фенобарбитал, люди с болезнями почек и печени, сниженной ферментной функцией поджелудочной железы.
Железо. В группе риска дефицита женщины с менструацией (нормальной и патологической), беременные женщины и кормящие ребенка грудью, доноры крови, люди с глистной инвазией, интенсивными физическими тренировками, препаратами снижения кислотности, некачественным питанием.
Раньше мы рассказывали, к каким последствиям приводит передозировка витамином D.
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