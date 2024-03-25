Ендокринолог розповіла, в якому віці найчастіше виникає акне та як його уникнути

Усі хочуть мати чисте обличчя без жодних недоліків. Однак, акне може вражати все більше людей, погіршуючи якість життя. Варто знати, що може бути причиною погіршення стану шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

В якому віці може з'явитись акне

Згідно з даними, акне мають 50% жінок віком 20-30 років, 33% - жінки до 40 років і 25% - жінки віком 45 років і старше.

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, що часто в контексті акне говорять про роль гормонів у розвитку захворювання. Гормони дійсно мають значний вплив на стан шкіри людини. Проте не варто звинувачувати їх одразу в усіх бідах.

Варто пам'ятати, що гормональні розлади далеко не завжди є причиною розвитку акне. А найчастіше йдеться про комплекс факторів - від генетичної схильності до способу життя людини й косметики.

Які гормональні стани можуть призводити до акне

Причиною акне може бути гіперандрогенія - стан, коли в організмі жінки андрогени, зокрема тестостерон (чоловічий статевий гормон), переважають за кількістю естрогени (жіночі статеві гормони).

Унаслідок цього активність сальних залоз посилюється, що робить шкіру жирною та схильною до висипань. Що стосується чоловіків, найчастіше акне проявляється у підлітковому періоді. Оскільки саме тоді активніше починають виділятися статеві гормони, зокрема тестостерон.

Який гормон впливає на стан шкіри

На стан шкіри впливає кортизол. Це стероїдний гормон, який виробляється наднирниками. Коли його в організмі стає забагато, зʼявляються висипання та розтяжки на тілі.

Стероїдні препарати, як-от дексаметазон або преднізолон, які часто використовують при лікуванні виражених запальних реакцій, теж можуть призводити до висипань.

Список аналізів

Спочатку потрібно звернутися до фахівця. Тільки спільна робота лікаря та пацієнта допоможе поставити правильний діагноз.

Орієнтовний перелік аналізів при підозрі на гормональне акне включає: