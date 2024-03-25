Эндокринолог рассказала, в каком возрасте чаще всего возникает акне и как его избежать

Все хотят иметь чистое лицо без недостатков. Однако акне может поражать все больше людей, ухудшая качество жизни. Следует знать, что может быть причиной ухудшения состояния кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

В каком возрасте может появиться акне

Согласно данным, акне имеют 50% женщин в возрасте 20-30 лет, 33% - женщины до 40 лет и 25% - женщины в возрасте 45 лет и старше.

Эндокринолог Дина Крылова рассказала, что часто в контексте акне говорят о роли гормонов в развитии заболевания. Гормоны действительно оказывают значительное влияние на состояние кожи человека. Однако не стоит винить их сразу во всех бедах.

Следует помнить, что гормональные расстройства далеко не всегда являются причиной развития акне. А чаще всего речь идет о комплексе факторов - от генетической предрасположенности к образу жизни человека и косметики.

Какие гормональные состояния могут приводить к акне

Причиной акне может быть гиперандрогения - состояние, когда в организме женщины андрогены, в частности тестостерон (мужской половой гормон), преобладают по количеству эстрогены (женские половые гормоны).

В результате активность сальных желез усиливается, что делает кожу жирной и склонной к высыпаниям. Что касается мужчин, чаще всего акне проявляется в подростковом периоде. Поскольку тогда активнее начинают выделяться половые гормоны, в частности тестостерон.

Какой гормон влияет на состояние кожи

На состояние кожи влияет кортизол. Это стероидный гормон, который производится надпочечниками. Когда его в организме становится многовато, появляются высыпания и растяжки на теле.

Стероидные препараты, такие как дексаметазон или преднизолон, которые часто используют при лечении выраженных воспалительных реакций, тоже могут приводить к высыпаниям.

Список анализов

Сначала нужно обратиться к специалисту. Только совместная работа врача и пациента поможет установить правильный диагноз.

Ориентировочный список анализов при подозрении на гормональное акне включает: