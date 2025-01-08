Ендокринолог назвала аналіз, який потрібно здавати регулярно для виявлення діабету

Що таке глікований гемоглобін

Аналіз показує середній рівень глюкози у крові за 3 останні місяці. Цей діагностичний тест також має назву гемоглобін A1c (HbA1c), глікогемоглобін та глікозильований гемоглобін.

Головна мета цього тесту - діагностика цукрового діабету. Також його використовують для контролю перебігу захворювання у діабетиків.

Тест A1c базується на приєднанні глюкози до гемоглобіну - білку у червоних кров’яних клітинах (еритроцитах), який переносить кисень. У організмі людини еритроцити постійно утворюються та відмирають. Цикл життя червоних кров’яних клітин складає 3 місяці. Саме тому показник відображає середній рівень глюкози у крові за цей період.

Кому потрібно проводити тест

За словами Ендокринолога Олесі Підмурняк, аналіз необхідний для контролю лікування цукрового діабету і для діагностики як захворювання цукрового діабету та і інших порушень вуглеводного обміну.

Цукровий діабет II типу розвивається поступово у людини з нормальними показниками глікемії. Під час прийому їжі підіймається фізіологічно глікемія, а після їжі пострадіальна глікемія може бути змінена.

У такому випадку виникає інсулінорезистентність, яка веде до формування цукрового діабету II типу.

У групі ризику знаходять люди понад 45 років, які мають захворювання артеріальної гіпертензії, зайву вагу, ожиріння, захворювання серцево-судинної системи та ендокринні патології, які потребують контролю вуглеводного обміну.

Як уникнути діабету II типу

Варто їсти овочі з низьким вмістом крохмалю. У таких овочах менше вуглеводів, тому вони не спричиняють стрибків цукру в крові (броколі, морква та цвітна капуста).