Ендокринна система, блиск волосся і не тільки. Чому так важливо їсти курячу печінку

Куряча печінка, попри міфи, що субпродукти не корисні, дуже гарна для здоров'я. У ній є незамінні для організму вітаміни.

Про користь цього продукту для здоров'я розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурік.

У чому користь курячої печінки

Наталія повідомила, що у 100 грамах курячої печінки міститься 100% денної норми заліза для людини.

"Залізо дуже важливе для транспортування кисню в організмі, воно входить до складу ферментів, які беруть участь у детоксикації організму. Воно дуже важливе для ендокринної системи та інших процесів", - повідомила експерт з харчування.

Також у 100 грамах курячої печінки міститься 1000% денної норми вітаміну А.

"Вітамін А дуже важливий для гостроти зору, нормального сприйняття кольорів, для пружності шкіри, проти гіперпігментації та запалень, для блиску волосся", - розповіла Мазурік.

Якщо говорити про вітамін B12, то всього у 20 грамах курячої печінки міститься добова норма цього вітаміну, а в 100 г продукту - 550% денної норми.

"Вітамін B12 дуже важливий для нервової системи, для вуглеводного та жирового обмінів, для кровотворення – профілактики анемії", - зазначила фахівець.