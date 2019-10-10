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Зеленский заявил, что не боится Майдана

Новости » Политика    10.10.2019 - 11:42
Зеленский заявил, что не боится Майдана
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что кровопролития не будет, если люди захотят, чтобы он не был президентом

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что не боится нового Майдана. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что кровопролития не будет, если люди захотят, чтобы он не был президентом.

"По поводу Майдана и прочее. Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если общество захочет, чтобы я не был президентом, то кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Люди должны знать, кого они выберут", - заявил он.

Напомним, что Зеленский отреагировал на заявления пятого презизента Петра Порошенко относительно "формулы Штайнмайера". Порошенко, по словам Зеленского, подталкивает людей, чтобы они вышли на протест.

Отметим, что в Украине ряд областных и городских советов выступили против реализации "формулы Штайнмайера". В частности, решение о соответствующем обращении было принято Ровенским, Ивано-Франковским, Львовским, Херсонскми, Тернопольским областнымих советами, а также в Херсонской, Сумской и Кропивницкого городских советах.

Кроме того, в минувшую субботу на протесты в Киеве пришли более 10 тысяч человек. Участники заявляют, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставления особого статуса противоречит Конституции Украины.

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