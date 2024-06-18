Емоціям немає меж: воїн ЗСУ і зірка "Голосу країни" став батьком

Юрій Городецький з дружиною (фото: instagram.com/gorodetskii7906)

Хлопчик Олександр у подружжя-військовослужбовців народився 16 червня, у День батька.

"Кохана. Це найкращий подарунок на день батька. Я найщасливіший батько у світі. Безмежно вас люблю", - написав Городецький.

У Юрія Городеського народився третій син (фото: instagram.com/gorodetskii7906)

На радісну подію відреагувала також популярна співачка і подруга Юрія Наталія Могилевська.

Нещодавно артистка відвідала Одесу зі своїм сольним концертом, на якому були присутні й Городецький з вагітною дружиною.

Після концерту пара поїхала в пологовий, де на світ з’явився маленький українець.

"Вони хвилювалися, що від емоцій почнуть народжувати саме у залі. Так і сталося: наступного дня [після концерту] вони народили", - написала співачка у своєму Instagram.

Наталія також зазначила, що продовжувати жити під час війни, народжувати та творити, це неймовірний приклад для всіх українців.

Хто такий Юрій Городецький

Юрій з села Марківка Роздільнянського району Одеської області. Закінчив музичну школу за класом акордеона та фортепіано, свій вокал удосконалив у сільському клубі. У віці 18 років він поповнив ряди Збройних Сил України.

Зараз йому 26. Чоловік служить у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Юрій з двома старшими синами (фото: instagram.com/gorodetskii7906)

Юрій став відомим ще до початку повномасштабного вторгнення, після того, як переспівав патріотичну пісню "Браття українці".

Нині виконує пісні у вільний від виконання бойового завдання час й викладає відео в Інтернет.

Городецького називають "Голосом ЗСУ" після того, як у 2023 році він взяв участь у вокальному шоу "Голос країни" і дійшов до суперфіналу.

Також Городецький з Могилевською переспівали хіт "Я кажу ні", знявши кліп, у якому знялася також і дружина Юрія.

Воїн і артистка записали кліп, в якому знялася й дружина бійця Юлія.