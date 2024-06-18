Эмоциям нет предела: воин ВСУ и звезда "Голосу країни" стал отцом

Юрий Городецкий с женой (фото: instagram.com/gorodetskii7906)

Мальчик Александр у супругов-военнослужащих родился 16 июня, в День отца.

"Любимая. Это лучший подарок на день отца. Я самый счастливый отец в мире. Бесконечно вас люблю", - написал Городецкий.

У Юрия Городеского родился третий сын (фото: instagram.com/gorodetskii7906)

На радостное событие отреагировала также популярная певица и подруга Юрия Наталья Могилевская.

Недавно артистка посетила Одессу со своим сольным концертом, на котором присутствовали и Городецкий с беременной женой.

После концерта пара поехала в роддом, где на свет появился маленький украинец.

"Они волновались, что от эмоций начнут рожать именно в зале. Так и произошло: на следующий день [после концерта] они родили", - написала певица в своем Instagram.

Наталья также отметила, что продолжать жить во время войны, рожать и творить, это невероятный пример для всех украинцев.

Кто такой Юрий Городецкий

Юрий из села Марковка Раздельнянского района Одесской области. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона и фортепиано, свой вокал усовершенствовал в сельском клубе. В возрасте 18 лет он пополнил ряды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас ему 26. Мужчина служит в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Юрий с двумя старшими сыновьями (фото: instagram.com/gorodetskii7906)

Юрий стал известным еще до начала полномасштабного вторжения, после того, как перепел патриотическую песню "Братья украинцы".

В настоящее время исполняет песни в свободное от выполнения боевого задания время и выкладывает видео в Интернет.

Городецкого называют "Голосом ВСУ" после того, как в 2023 году он принял участие в вокальном шоу "Голос країни" и дошел до суперфинала.

Также Городецкий с Могилевской перепел хит "Я кажу ні", сняв клип, в котором снялась также и жена Юрия.

Воин и артистка записали клип, в котором снялась и жена бойца Юлия.